Reuters haber ajansı, Rusya'nın 'Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri' ülkede düzenlenecek Suriye Halkları Kongresi'ne davet ettiğini duyurdu. Reuters'a konuşan bir Kürt kaynak Rusya'dan davet aldıklarını açıkladı.



Reuters'a konuşan ve terör örgütü PYD'ye danışmanlık yapan Badran Jia Kurd isimli kişi, "Bu konu hakkında çalışma yürütüyorum ve şu ana kadar pozitif bir duruşumuz oldu" ifadelerini kullandı.



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