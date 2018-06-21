Sakarya’nın Sapanca İlçesi’nde bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunup yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan yavru köpeğin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan greyder operatörü İ.M.’nin (39) ablası F.M.K. Gazete Habertürk'ten Kaan Oktar'a konuştu. Kardeşinin suçsuz olduğunu belirten F.M.K. kardeşiyle cezaevinde görüştüğünü belirterek “Greyder operatörü tek başına mı göreve gönderildi? Yanında yardımcı personeli yok muydu? Varsa yanındakilerin neden ifadesi alınmadı?” dedi.

‘BIÇAKLARDA KAN YOKTU’

“Kardeşim bu olaydan hiçbir şekilde haberi yokken şüphe üzerine ifade almak için çağırıldığında bir anda olay üzerine yıkıldı” diyen F.M.K., şunları söyledi:

“Belediye veterinerinin ifadesinde hayvana verilen zararın 8 ila 10 saat önce olduğu belirtiliyor, bu saat farkı oluşturuyor. Çünkü olay sabah saatlerinde olmuş, kardeşim saat 16.00 sıralarında orada çalışma yapmış. Biz kimseyle taraf olma, kavga etme taraftarı değiliz. Sadece kardeşimin hakkını savunmak istiyoruz. Son görüşmemizde kendisi gerekli kontrolleri yaptığını ve işinin tamamlanmasının ardından geriye dönerek baktığında bıçaklarda bir kan ya da bir canlı görmediğini söyledi. Biz devletimize güveniyoruz, gerçek suçlunun bulunarak gereğinin yapılmasını istiyoruz. Masum bir yavrunun katili ortada dolaşırken, tekrar bir cinayet işlemeyeceği bilinmezken masum bir insan hapiste yatıyor” dedi.