DHKP-C'li teröristlerce rehin alınarak şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin soruşturma sonucunda 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın, Çağlayan’da İstanbul Adalet Sarayı’nda 31 Mart 2015 günü DHKP-C’li teröristlerce şehit edilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.



Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015 günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde DHKP-C terör örgütü üyesi Şafak Yayla ile Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin, eylem talimatını verdiği iddia edilen örgütü yöneten merkez komite üyeleri Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel’in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında dava açıldı.



İddianamede yer alan şüpheliler; DHKP C merkez komite üyeleri Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, merkez komiteye bağlı olarak çalışan örgüt yöneticileri Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül, örgütün askeri komite üyeleri Seher Demir, Musa Aşaoğlu ile Cengiz Özel, Deniz Özel, Mithat Öztürk, Murat Canım, Mustafa Koçak.



Şüpheliler Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Murat Canım, Musa Aşoğlu, Mustafa Koçak, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül ve Zerrin Sarı hakkında “tasarlayarak ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme” ve “Anayasal Düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



Şüpheliler Cengiz Özel, Deniz Özel ve Mithat Öztürk hakkında ise 'Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gizli tanık ifadesine göre, Savcı Kiraz’ın şehit edilmesinde kullanılan “Fransız 10'lusu” olarak bilinen tabancanın kurye Mustafa Koçak'a örgütün "temiz ilişki" tabir ettiği sanık Murat Canım tarafından verildiği, Koçak'ın da tabancayı yine örgüt tarafından "temiz ev" tabir edilen Cengiz Özel'e ait eve Şafak Yayla'ya ulaştırılmak üzere bırakıldı.

Yine Murat Canım'ın terör örgütünün sansasyonel eylemlerde planlama ve lojistik temin aşamalarında kullandığı "Gizli Gruplar (Karıncalar)" ismi verilen yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği, bu kapsamda olay öncesinde silahı temin ederek olayın asli faillerinden Şafak Yayla'nın kuryesi Mustafa Koçak'a verdiği belirtildi.

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