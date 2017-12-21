HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Anayasas Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru reddedildi. Demirtaş, "Hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyet kapsamındaki eylemlere ilişkin olması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevini yerine getirememesi"ni gerekçe göstererek haklarının ihlal edildiğini öne sürmüş, AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

HDP'Lİ BİLGEN HAKKINDA İSE 'HAK İHLALİ' KARARI

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın edindiği bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in "kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar verdi. Bilgen'e tutuklu kaldığı dönem için 20 bin lira tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

DEMİRTAŞ BAŞVURUSU 6 ARALIK'TA GENEL KURUL'A SEVK EDİLMİŞTİ

Başvuruyu 6 Aralık'ta inceleyen Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, "Başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü uyarınca Genel Kurul'a sevki"ne karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında Demirtaş'ın başvurusunu ele aldı.

Yüksek Mahkeme, bireysel başvuruyu, "yakalama ve gözaltına almanın hukuka aykırı olduğu" iddiasını "başvuru yollarının tüketilmemesi", diğer iddiaları ise "açıkça dayanaktan yoksun olması" nedeniyle kabul edilemez buldu.

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