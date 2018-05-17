Kadın Destek Mobil Uygulaması (KADES) tanıtım toplantısına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. KADES’in bir akıllı telefon uygulaması olduğunu belirten Bakan Soylu, “Bu uygulama sayesinde kadınların herhangi bir tehdit halinde bir dokunuşla en hızlı şekilde kolluk birimlerimize ulaşarak yardım alması, daha sonra da gelişen olayların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devredilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Herhangi bir tehlike durumunda uygulamayı tıkladıklarında sisteme bağlanıyorlar ve şiddete maruz kalmış olan kadınların ihbarı tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşıyor. Otomasyon sistemine alarm olarak düşüyor, aynı anda yardım isteyen kişinin konumu bildiriliyor. En yakın kolluk birimi oraya sevk ediliyor” diye konuştu. Soylu, 2017’nin ilk 4 ayı ile 2018’in aynı dönemleri değerlendirildiğinde polis sorumluluk bölgesinde kadına yönelik şiddete dayalı ölümlerin yüzde 39 azaldığına işaret etti.
‘KADINLARIMIZ SUSMASIN’
Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre; Bakan Kaya ise KADES ile birlikte kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve en hızlı şekilde müdahalenin sağlanmasında yeni bir aşamaya geçtiklerine inandıklarını vurguladı. Nihai hedefin toplumda şiddetin tamamen yok edilmesi olduğunu anlatan Kaya, “Kadına yönelik şiddet asla ve asla kabul edilemez. Kadına şiddet bir insanlık suçudur, nereden ve kimden gelirse gelsin insan hakları ihlalidir. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Şiddete uğrayan kadınlarımız artık susmuyor, susmasın da” ifadesini kullandı.
GAZZE TEPKİSİ
Soylu, Filistin’de yaşananlara işaret ederek, “Türkiye bu zulme sessiz kalmıyor. Filistin’de yaşananlar içinde bulunduğumuz yüzyıla yakışmıyor. Acımasızca çocukların öldürüldüğü, insanların hayat haklarının ortadan kaldırıldığı ve büyük ülkelerin buna kılıf bulmaya çalıştıkları bir tiyatroyu hep birlikte izliyoruz. 21. yüzyılda yaşananlar insanlığın her birinin vicdanını kanatmaktadır” dedi. Gazze’de yaşanan insanlık dramı uykularımızı kaçırıyor” diyen Kaya ise “Yüreklerimizi kanatıyor. Bu zulme ilk tepki gösteren Türkiye oldu. İnşallah bir an önce bu zulüm son bulacak. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.
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