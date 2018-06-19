Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askerler Gabar Dağı mevkisinde yol arama faaliyeti yürüttüğü sırada teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Saldırıda bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

Yaralı askerler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

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