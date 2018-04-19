Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6'ncı katından bir erkek şahıs aşağıya atladı. Ağır yaralanan kişi, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. İntihar girişimi üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi geldi. 6'ncı kattan atlayan kişiye sağlık görevlileri müdahale ederken, güvenlik görevlileri ile olay yerindeki basın mensupları arasında gerginlik yaşandı.







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