Yurt içinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 18-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, son bir haftada Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca bin 542 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım ettiği ve bunlarla irtibatlı olduğu değerlendirilen 664, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 2 bin 945 ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 52 olmak üzere 3 bin 661 kişi gözaltına alındı.

Terör suçlarından gözaltına alınanların 395'inin PKK/KCK, 198'inin FETÖ/PDY, 68'inin DEAŞ ve 3'ünün aşırı sol örgütlere bağlantısı olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucunda ise 12'si ölü, 7'si sağ ve 5'i teslim olmak üzere 24 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında Diyarbakır, Hakkari, Van ve Şırnak'ta 11 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. Yapılan aramalarda, 18'i ağır ve uzun namlulu 27 silah, 12 el bombası, 3 bin 687 muhtelif mühimmat ele geçirildi. Ayrıca 121 kilo patlayıcı madde ve 7 el yapımı patlayıcı veya mayın imha edildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki 2 bin 945 operasyonda ise 705 kilogram esrar, 695 kilogram eroin, 33 kilogram afyon, 2 kilo 600 gram sentetik kannabinoid, 11 kilogram metamfetamin, bin 554 ectasy hap, 312 bin 541 captagon hap, 6 bin 99 sentetik ecza, 142 bin 371 kök kenevir bitkisi, 244 bin 946 paket kaçak sigara ve 120 bin 76 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlarda 3 bin 445 kişi yakalandı.

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda ise 378 şüpheli gözaltına alınırken, 7 kilogram esrar, 1 kilo 700 gram 1 kilo 600 gram sentetik kannabinoid, 600 gram metamfetamin, bin 385 ecstasy hap, bin 95 captagon hap, 178 sentetik ecza, 987 kök kenevir ve 19 tabanca/tüfek ele geçirildi.

Ülke genelinde 19 Haziran'da 6 bin 177 ekipte görevli 27 bin 137 personel ve 248 dedektör köpeğin katılımıyla 3 bin 416 uygulama noktasında narko uygulamaları yapıldı. Denetimlerde, kontrol edilen bin 172 park ve 3 bin 176 metruk binada, 81 bin 319 kişi sorgulanırken, arandığı tespit edilen 608 kişi yakalandı.

Ekiplerce 110 ikamet, 2 bin 172 iş yeri ve 16 bin 175 araçta yapılan aramalarda, 24 silah ve 560 muhtelif mühimmat, 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

AA'nın haberine göre, siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında da terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 346 sosyal medya hesabıyla ilgili yapılan çalışmalarda tespit edilen 256 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadelede 549'u denizlerde olmak üzere 3 bin 973 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurda girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 52 organizatör ise gözaltına alındı.