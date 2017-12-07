"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Eunja Kim'in manevi babası Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

AA'nın haberine göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dilbirliği, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.

Dilbirliği, solunum ve böbrek yetmezliği tanılarıyla 12 Kasım'dan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Bu arada, hastaneden yapılan açıklamada, "Solunum ve böbrek yetmezliği tanılarıyla hastanemiz yoğun bakım kliniğine 12 Kasım'da yatırılan Dilbirliği, yaklaşık 30 gündür aralıklı organ destek tedavileriyle takip ve tedavi altında tutulmuştur. Ancak hastamızın son bir hafta süresince genel durumunda bozulma görülmüş ve son 24 saat boyunca gelişen organ yetmezliği sonucunda yapılan tüm müdahalelere rağmen gazimiz vefat etmiştir." ifadelerine yer verildi.

SÜLEYMAN DİLBİRLİĞİ KİMDİR?

Astsubay Süleyman Dilbirliği, Birleşmiş Milletler’in yardım çağrısıyla Türkiye, Kore’ye 17 Ekim 1950’de General Tahsin Yazıcı komutasında 5090 kişilik bir tugaydaki askerlerden biri olmuştu. Annesi-babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğunu ölümden kurtaran ve çocuğa 15 ay boyunca kendi çocuğu gibi bakan Süleyman Dilbirliği, Türkiye’e dönmek zorunda kalıp bir daha Ayla’dan haber alamamış ve yıllar sonra Ayla adını verdiği kızı 60 sene sonra görmüştü. Süleyman Dilbirliği 91 yaşındaydı.



SÜLEYMAN DİLBİRLİĞİ'NİN AYLA FİLMİNDE ANLATILAN HİKAYESİ

Astsubay Süleyman Dilbirliği, 1950'de başlayan Kore Savaşı sırasında ailesini savaşta yitiren 5 yaşındaki Koreli bir kız çocuğunu sahiplenerek adını Ayla koymuş ve bu öyküsüyle "Ayla" filmine konu olmuştu.



"Ayla" filmiyle hikayesi beyazperdeye aktarılan Koreli Eunja Kim de, manevi babası Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği'ni tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. Eunja Kim, manevi babası Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği’ni görünce gözyaşlarına boğulmuştu…







“ÖMRÜM BOYUNCA ONU ÖZLEDİM"



Koreli Eunja Kim, manevi babası Süleyman Dilbirliği hakkında “Ömrümü hep onu özleyerek geçirdim. Ondan ayrı yılların ardından tekrar görüştüğümüzde çok yeni duygular yaşadım ve çok mutlu oldum. Harika duygular yaşadım. 2010 yılında kavuştuk ve ondan sonra iki üç defa daha buluştuk, buluşmadığımız yıllarda ise birbirimize mektuplar yazdık" demişti.

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