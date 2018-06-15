İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kandil Harekatı ile ilgili açıklama geldi. Soylu, "Terör örgütünün çok önemli bir cephaneliğini arkadaşlarımız İkiyaka Dağları'nda ve Düztepe mevkisinde ele geçirdi. Hakkari bölgesinde bugüne kadar ele geçirilen en yüksek sayıdaki mühimmat olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

TSK'dan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, 12 Haziran'da 26 teröristin etkisiz hale getirildiği, aralarında bir sözde bölge sorumlusunun da olduğu belirtilmişti.

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