Olay yerine özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre, yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken polis çok sayıda kişiyi gözaltın aldı.

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