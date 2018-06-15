Şanlıurfa'da AK Partililere yönelik gerçekleştirilen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı ile ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan bir açıklama yaptı.

Doğan, "Şu an itibarıyla olayın bütün ayrıntıları belli olmadığı için gözaltına alınan yok ama 3 kişiyle ilgili yakalama talimatımız var." diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER