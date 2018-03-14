Afrin'den kaçmak isteyen sivillerin terör örgütü YPG tarafından engellendiği ortaya çıktı. Teröristler sivillerin Afrin'den çıkışını hedek kazarak engelledi.

Afrinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanan terör örgütü YPG/PKK, halkın ilçe merkezinden çıkmasını engellemek için bu sefer sivillerin araç konvoyunun önünü hendek kazarak kapatmaya çalıştı. Yaşananlar, TSK'nin IHA'lari tarafından görüntülendi.

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