TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 25. güne girildi. Bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. TSK'dan yapılan son açıklamada şu ana kadar bin 439 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti. Ayrıca TSK'nın dünkü haftalık bilgilendirmesinde Afrin'deki çatışmalarda şu ana kadar 31 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.

BİR KÖY DAHA TEMİZLENDİ

Son dakika gelen bilgiye göre, TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Arşali köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

Öte yandan AA'nın aktardığına göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in Ömer Simo köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlemişti.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 35'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 53 noktayı örgütten kurtardı.

İŞTE 53 NOKTA

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz ve Ömer Simo köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

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