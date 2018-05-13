İtirafçı eski bir albayın, " FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri' imamı firari Adil Öksüz'ün, kaybolduğunu duyduğunda gözleri doldu" şeklinde anlattığı "buluntu flash bellek" örgütün TSK'daki gizli yapılanması ve sinsi planlarına ilişkin ipuçları veriyor.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 87 zanlının gözaltına alındığı soruşturmanın en önemli dayanak noktası olan "buluntu flash bellek" içeriğinin incelemesi sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı uzman polislerce mercek altına alınan flash bellekteki dosyalar ve adı geçen şüpheli kişiler titizlikle irdeleniyor.
Flash bellekteki onlarca gizli dosyayı açan ve şifreli mesajları çözümleyen ekipler, sadece dosyalardaki isimlerle yetinmiyor, havacı askerlerin bağlantıları, HTS kayıtları, birbirleriyle irtibatları, darbe girişimi öncesi ve sonrasında nerede olduklarının tespiti ile ankesörden ardışık aranmalarını delillendiriyor.
ADİL ÖKSÜZ'Ü AĞLATAN FLASH BELLEK
İzmir'de 2006'da örgütün mahrem imamı tarafından belediye otobüsünde düşürdüğü ve daha sonra şoförün Ege Ordusu Komutanlığına teslim ettiği flash belleğin FETÖ için ne kadar önemli olduğunu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski albay S.B'nin geçen yıl İstanbul'da verdiği ifadeleri doğrular nitelikte.
Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü olan S.B, 2017'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede, flash bellek kaybolduktan sonra Adil Öksüz ile görüştüğünü itiraf etti.
İfadesinde, "İbrahim" kod adlı bir örgüt mensubuyla görüşmesinde kripto yapılanmanın yer aldığı flash belleğin 2006 yılında İzmir'de kaybedildiğinden haberdar olduğunu belirten S.B, bu konuya ilişkin itirafları şöyle:
"İbrahim olarak tanıdığı bu kişiye ismi geçen şahıslarla ilgili yasal işlem yapacağımı, çoğu personelin kurumdan ilişiğini kesmeyi planladığımı söyledim ancak bana hiç sesini çıkarmadı. Flash belleği komutanlarıma arz etmeden önce 'İbrahim' kod adlı kişi tarafından Adil Öksüz ile görüştürüldüm. Görüşmemizde, 'bu flash belleğin içeriği çok kötü. Gerçekten bu doğru mu? Böyle bir şey olur mu' gibi cümleler söyledim. Adil Öksüz de bana 'bir arkadaşımız düşürmüş evet bunlar doğru' dedi ve kendisi ağlamaklı gözleri doldu. Çıkarken 'ben bu flash bellek için gerekli işlemleri yapacağım.' dedim."
BİLGİ ARŞİVİ OLUŞTURMUŞLAR
Flash bellekte onlarca dosya yer alıyor. "İzmir öğrenci", "yeni ayrıntılı listeler", "A1 format", "öğrencilerim", "Çiğli okul", "parçalı bulutlu" gibi isimlerle kaydedilen dosyalarda yüzlerce FETÖ mensubu askerin kaydı yer alıyor.
İsminin karşısına "abisinden" diye yazılan bir bilgi notunda bir astsubay hakkında, "Programları aksatmaz. Memlekete gitmeden haber verir. Himmetini 150 lira olarak verir. Kurbanını, dergisini verdi. Verdiğimiz kitapları okur. Kapasiteli biri. Beş beşlik. Emir astsubaylığı yapabilir." ifadeleri dikkati çekiyor.
5 BİNİN ÜZERİNDE ASKER FİŞLENMİŞ
Öte yandan incelemesi süren flash bellekten elde edilen ilk bilgilere göre, kayıt altına alınan örgüt mensupları dışında 5 binin üzerinde askerin fişlendiği tespit edildi.
Bir astsubayla ilgili olumsuz görüş bildirilen 4 Mart 2001 tarihli fişleme notunda, "Alevi, ateist, tehlikeli, içki içer, milliyetçi gibi görünür." ifadeleri yer alıyor.
Bir başka astsubay hakkında ise "Milliyetçi takılırlar. Borsada çok büyük paralar kaybetmiştir. İçki içer. Ailesine düşkündür. Kadınlara karşı zaafı vardır." deniliyor.
OPERASYON
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 15 ilde 10 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu haklarında gözaltı kararı verilen 96 zanlıdan 87'si yakalanmıştı.
Operasyon kapsamında FETÖ'nün askerlerden sorumlu 5 mahrem imamdan 2'sinin yurt dışına firar ettiği, gözaltı listesindeki hava istihbarat astsubay Erdal D'nin de darbe girişimi öncesi geçici görevle gittiği Yunanistan'dan dönmediği belirlenmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltı, arama ve el koyma kararı verilen 96 zanlının ismine "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olarak yargılanan eski Orgeneral Akın Öztürk'ün, 2006'da İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığına teslim edildikten sonra üstünü örttüğü öne sürülen "buluntu flash bellek" dosyasından ulaşıldığı ortaya çıkmıştı.
Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı olan Akın Öztürk'ün kurduğu "Güneş çalışma grubu" heyeti tarafından incelenen ve "Kayda değer veri yok. Basit tedbirlerle önlenebilecek bir durum. Gerekli çalışma yapıldı." denilerek rafa kaldırıldığı ileri sürülen "buluntu flash bellek"te yapılan incelemede, TSK mensuplarının fişlendiği belirlenmişti.
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