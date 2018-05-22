TSK, Irak'ın kuzeyinde hava harekatı düzenledi. Yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak 21 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtında, teröristler tarafından silah mevzii olarak kullanılan 4 hedef imha edilmiştir." denildi.

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