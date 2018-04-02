TSK, Kuzey Irak'ta Hakurk ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk-Kandil bölgesine yönelik 1 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir" denildi.

HAKKARİ'DE OPERASYON

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı madde ve silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Mart günü ilimiz Yüksekova İlçesi Akocak Köyü Sülük Mezrası'nda icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 LMGK marka makineli tüfek, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ve 2 adet savunma tipi el bombası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü İncesu mezrasında 31 Martta icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında toprağa gömülü vaziyette ele geçirilen 12 kilogramlık tüpe tuzaklanmış el yapımı patlayıcının da olay yerinde imha edildiği bildirildi.

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