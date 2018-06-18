Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in aktardığı bilgiye göre, y ABD ile uzlaşma çerçevesinde Türk askerinin Münbiç'in dış mahallelerine girdiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile varılan anlaşma gereği YPG'li teröristlerin silahlarını bırakarak Münbiç'ten çekileceklerini, Türk ve ABD güçlerinin bölgede ortak devriye görevi yapacaklarını duyurmuştu.

Münbiç terör örgütü YPG/PYD tarafından bir diğer terör örgütü DEAŞ'tan alınmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından Ankara-Washington hattında önemli gerilim noktalarından biri haline dönüşen bölgeyle ilgili nihai karar geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Washington'a yaptığı ziyaretin ardından alınmıştı.

TSK'dan 14 Haziran'da yapılan açıklamada ise Almanya'da ABD'li askeri yetkililerle yapılan toplantıyla ilgili bilgi paylaşılmış ve "Stuttgart'taki toplantıda Münbiç yol haritası konuşuldu. 12-13 Haziran'da Türk ve ABD'li askeri yetkililer görüştü. Stuttgart'taki görüşmede Münbiç yol haritası konusunda mutabık kalındı" denilmişt.

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