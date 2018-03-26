Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın Varna kenti bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında gerçekleştirilecek zirveye ev sahipliği yapıyor.

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Erdoğan'nın konuşmasından satır başları:

Türkiye-AB Zirvesi vesilesi ile varna'da bulunmakvtan memnuniyet duyuyorum. Varna'da Avruppa Birliği kurum liderleri ile tekrar bir araya geldik.

Bu adımı bir an önce atalım bunun üzerinde durduk. AB ile önceki görüşmelerde atılacak adımları tespit etmiştik. Türkiye'nin düzensiz göç başta olmak üzere sorumluluklarını yerine getirdiği malumdur. Zorlu dönemi geride bırakmayı umuyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak üzere Bulgaristan'ın Varna şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

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