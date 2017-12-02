Son Dakika: Türkiye - İran - Irak sınırında deprem! Son depremler

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14:58'de merkezi Türkiye - İran - Irak sınırı olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,7 olarak ölçüldü.

Türkiye'nin İran sınırında 4.7 büyüklüğündeki deprem, 14.57'de meydana geldi. Depremin derinliği ise 1.48 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde hissedilirken, Esendere beldesinde oturanlar evlerinden çıkarak sokakta bekledi. Depremde ilk belirlemelere hasar meydana gelmedi.

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