"Meleklerle Yaşamak" kitabının yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü gerekçesi ile yargılanan Sinem Koç, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Koç'un cezasında herhangi bir arttırma ya da indirim yapılmadı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Sinem Koç ile Beki İkala Erikli'nin eşi Erdal Erikli ile ağabeyi David Çukran katıldı. Koç mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında şunlara yer verdi:

"Bu suçu işledim ama o kadın enerji alanımı açtı, kapanmıyor. Enerji alanım açık olduğundan geceleri uyuyamıyorum. Hepsi o kadının yüzünden. Her okuduğum şeyden mesajlar çıkartmaya başladım. Her duyduğum şeyin meleklerden geldiğini düşünüyordum. Psikolojim bozulmuştu. Kitaplarında hep ‘ölüm yok' diye yazıyordu. Beni çok etkiledi. Her şeyin düşüncelerimizle alakalı olduğunu düşünmeye başladım. O kadın beni hasta ettiği için böyle bir şey yaptım. Enerji alanımdan dolayı fazla yaşayacağımı düşünmüyorum. Bedenim ve ruhum birbirinden ayrıldı. Bunu o kadın yaptı. Geceleri yatamıyorum. Kendimi öldürmeyi düşündüm. İntihar girişiminde bulundum. Yaşayabilecek durumda değilim. Meleklerden mesaj geliyor zannediyordum. Pişmanım tahliyemi istiyorum."

Mahkeme, sanığı, Erikli'yi "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Koşulları oluşmadığı gerekçesi ile Koç'un cezasında indirim ve artırım yapmadı. Mahkeme heyeti ayrıca Koç'u "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da bir yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırdı.

