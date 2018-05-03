"Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Sinem Koç hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Adli Tıp Kurumu raporu'na göre cezai ehliyeti tam çıkan sanık Sinem Koç'un "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen sanık Koç, "Ben hasta olduğum için böyle bir şey yaptım. Bunun için tekrar Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek istiyorum" dedi.
DHA'nın haberine göre, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9'uncu celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sinem Koç getirildi. Öldürülen Beki İkala Erikli'nin eşi Erdal Erikli ve kardeşi Davit Çukran'ı ise avukatları temsil etti.
ADLİ TIP KURUMU'NA GÖRE AKLİ ARIZASI YOK
Mahkeme Başkanı Turan Ahmet Taşkaya, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan "sanıkta herhangi bir akıl ve zeka geriliği saptanmadığı, fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme yeteneğini kaldıracak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna dair tıbbi bir bulguya rastlanmadığını, cezai sorumluluğunun tam olduğunu" içeren rapor geldiğini tutanağa geçirdi. Şikayetçi avukatı, sanığın tasarlayarak adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Daha sonra Savcı Bayram Demirtaş, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Beki İkala Erikli'nin "Meleklerle Yaşamak" isimli kitap sayesinde tanınan bir kişi olduğunu, eğitim amaçlı seminerler verdiğini ve özellikle bayanlardan oluşan takipçilerinin bulunduğunu belirtti. Sanığın maktulün kitabını okuduğu, seminerlerine katıldığı ve bunlardan olumsuz etkilenmesi nedeniyle Beki İkala Erikli'yi öldürme planı yaptığı anlatıldı. Olay günü de sanık Sinem Koç'un, çalışma ofisine giden yazar Erikli'yi binanın merdiven boşluğunda bekleyip sırtından 4 el ateş ederek öldürdüğü ifade edildi. Adli Tıp Kurumu raporuna göre de cezai ehliyeti tam çıktığı belirtilen sanığın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.
"HASTA OLDUĞUM İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM"
Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık Sinem Koç ise "Ben hasta olduğum için böyle bir şey yaptım. Bunun için tekrar Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek istiyorum" dedi.
Mahkeme, mütalaaya karşı son savunmaların yapılması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Beyoğlu, Kabataş Ömer Avni mahallesi İnebolu Çıkmazı'nda bulunan Saadet Apartmanı'nda 15 Aralık 2016'da meydana gelen olayda, yaşam koçu ve yazar Beki İkala Erikli, işyerinin bulunduğu apartmana girdiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrasında kaçan Sinem Koç, Küçükçekmece'de annesiyle birlikte kaldığı evde yakalanmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan Koç, çıkarıldığı mahkemece 17 Aralık 2016'da tutuklanmıştı. 30 Mart 2017'de görülen ilk duruşmada savunma yapan Sinem Koç, kitaptaki mesajlardan etkilenerek bir yıl boyunca etrafında mesajlar aradığını belirterek "Her gece ruhlar görüyordum. Örümceklerin vücudumda gezip tükürdüğünü görüyordum. Saçlarımı tarayamaz, hiçbir işi yapamaz hale geldim. Bu halimden kitabın yazarının sorumlu olduğunu düşünüyorum" demişti. Sanık avukatı müvekkilinin akıl hastalığı olduğunu belirterek bir sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasını talep etmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.