Zeytinburnu'nda bir şüphelinin, üniversiteli genç kızı adım adım takip edip girdiği apartmanda saldırdığı ve hızla binadan çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA'nın haberine göre, olay geçtiğimiz Cuma günü öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgelere göre, bir apartmanda oturan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki E.Ö, okuldan çıkıp evine gidiyordu.



Genç kız, oturduğu dairenin apartman kapısını açtı ve içeriye girdi. Bu sırada şüpheli de kapıyı tutarak aynı apartmana giriş yaptı. Merdivenlerden çıkan genç kızı durduran zanlı, iddiaya göre burada E.Ö.'nün boğazını sıkıp saçlarını çekti. Genç kız, şüphelinin elinden kurtulup koşarak evine girdi. Zanlı ise hızla olay yerinden kaçtı.



Şüphelinin, üniversite öğrencisi kızı adım adım takip etmesi kameralara yansıdı. Görüntülerde genç kızı takip eden kişi arkasından gelerek aynı apartmana giriyor. Saldırgan bir süre sonra apartmandan hızla çıkıp kaçıyor. Olayın ardından, E.Ö. polise giderek şikayetçi olmuştu.



Üniversite öğrencisi genç kızı adım adım takip edip apartmanda saldıran şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği'nde sorguya alınan zanlının işlemleri sürüyor.

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