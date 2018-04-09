“Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş” gibi çok sayıda sevilen şarkının bestecisi ve en son Tarkan’ın söylediği “Beni Çok Sev” şarkısının gerçek bestecisi olarak gündeme gelen Cengiz Tekin, dün evinde kalp krizi geçirdi. Tekin’in kalp krizi geçirdiğini ses sanatçısı Onur Akay Twitter adresinden duyurdu.

Akay, “Arabesk müziğin duayen bestecilerinden Cengiz Tekin, dün evinde kalp krizi geçirdi ve evine yakın bir hastaneye kaldırıldı. Orada yeterli ekipman bulunmayınca, başka bir hastaneye kaldırıldı. 2 damarına balon uygulanan ve stend takılan Tekin, yoğun bakıma alındı.” yazarak Tekin’in hastanede çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

CENGİZ TEKİN KİMDİR?



Cengiz Tekin 1955’te İzmir kadife kalede sekiz çocuklu bir ailenin büyük çocuğu olarak doğdu, çocukluğu İstanbul Kasımpaşa’da geçti. Ailevi sebeplerden ilkokulu Tandoğan’da ortaokulunu İhsan sungu’da okudu. Tatilde ve boş zamanlarında eczacı kalfası olarak çalıştı.

Cengiz Tekin 1975’de yazdığı “deli gibi sevdim” ve “neden saçların beyazlanmış arkadaş” ile uzun süre adından söz ettirmişti. Ferdi Tayfur, Esen Gül, Müslüm Gürses , Mine Koşan , Biricik,Hüseyin Altın ve nice sanatçıların okuduğu “hayat arkadaşı” şarkısının sözleri de Cengiz Tekin’e (müzik Mustafa Sayan’a aittir.). 1978 yılında tanıştığı ve halen yakın arkadaşı olan Ferdi Tayfur’a çok sayıda eser verdi ve birkaç filminde de rol aldı. Başta Ferdi Tayfur olmak üzere İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Hüseyin Altın, Adnan Şenses, Gökhan Güney, Bergen, Biricik, Mine Koşan, Esen Gül, Kamuran Akkor, Vahdet Vural gibi bir çok ünlü sanatçı onun bestelerini yorumlar. Öte yandan Yedi filmde de başrol almış, Yaktın Beni Dünyafilmiyle Anadolu’da adından söz ettirmiş. Son olarak İbrahim Tatlıses’in çektiği kliplerde ve de SHOW TV’de “İbo Show”un da yönetmenliğini üstlendi.



Bazı eserleri: Neden saçların beyazlanmış arkadaş, zalimden de zalim, hayat arkadaşı, senin yerine, dert kitabı, diyemedim, sevdik de ne oldu, falcı da farkında, boşver diyorlar, İçmediğim gün mü var, benim hayatım.