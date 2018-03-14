Ünlü fizikçi Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti!

Dünyaca ünlü fizikçi ve yazar Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti.

Hawking'in ölümünü aile sözcüsü duyurdu.

Ünlü İngiliz bilim adamı Hawking, kuantum fiziği ve kara delikler üzerine yaptığı geniş kapsamlı çalışmalarla tanınıyordu.

Stephen Hawking, Cambridge Üniversitesinde öğrenciyken yakalandığı motor nöron hastalığı Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) nedeniyle vücudunun neredeyse hiçbir kısmını kullanamayor ancak kendisi için özel olarak geliştirilen bir bilgisayar sistemi iletişim kuruyordu.

Araştırmaları 40'ın üzerinde dile çevrilen Hawking, bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük deha olarak görülüyor.

Ayrıntılar gelecek...

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