İtalyan ressam Amedeo Modigliani’nin 1917 tarihli “Nu Couche” (Yatan Çıplak) isimli tablosu açık artırma ile 157.2 milyon dolara satıldı. Sotheby’s müzayede evi tarafından New York’ta satılan ve Fransız bir kadını resmeden nü tablo, 274 yıllık geçmişe sahip müzayede evi için rekor satış fiyatı olarak kayda geçti. Gazete Habertürk'ün haberine göre; son zamanların en dikkat çeken sanat satışı Leonardo da Vinci’nin “Salvator Mundi” adlı tablosu 450 milyon dolara alıcı bularak şimdiye kadar açık artırmayla satılan en pahalı sanat eseri olmuştu.

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