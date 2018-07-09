Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yemin ederek görevine resmen başladı. Erdoğan'ın yeminiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de başlarken, gözler yeni bakanlar kuruluna çevrildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin davet düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 oy ile kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yapılacak yemin töreninin ve Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Süvari Birliği eşliğinde giriş yapacak ve mehter marşlarıyla karşılandı.

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ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Erdoğan Külliye'de açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bugün burada, bizzat bulunarak veya ekranları başından bizleri takip ederek sevincimizi paylaşan herkesi selamlıyorum. Bizleri bugünlere eriştiren Rabbime sonsuz hamüsenalar olsun. Rabbim, göğüsümüzü genişlet, hayır işlerimizi kolaylaştır. Halka hizmet için güzel bir yolculuğa hazırlanıyoruz. Ya Rab bizi kibirden, hasetten, haksızlıktan, adaletsizlikten uzak eyle. Bizi ailemizi, yol arkadaşlarımızı tuzaklardan koru. Sen ki her şeye gücü yetensin. Dileğimiz odur ki bu milleti bir kez daha zaferle müjdele. Kutlu yolculuğu ümmetimiz, milletimiz için hayırlara vesile et.

4 yıl sonra bir kez daha aynı duygularla amin diyorum. Rabbim nasip etti, milletimizin teveccühüyle bu göreve geldik. Cumhurbaşkanlığı makamına, yürütme organının tüm yetkileriyle geldik. Allah bizi milletimize mahcup etmesin.

40 yılı aşkın süredir siyasetin içindeyim. Siyaseti hep milletimize hizmet etmek için yaptık. Hamd olsun milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. 24 Haziran'da bir kez daha bizi seçti. 81 milyonun tamamının cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız.

Biz de Türkiye olarak, Türk milleti olarak bugün burada, yeni bir başlangıç yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, demokrasi arayışımızın yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Siyasi, sosyal ve ekonomik kaoslar nedeniyle ülkemize büyük bedeller ödeten sistemi geride bırakıyoruz. Bundan sonra milletin yetki verdiği ve hesap sorma hakkına sahip olduğu sistemi yasama ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekilde yürüteceğiz.

Ülkemizi 3,5 kat büyütürken yaşadığımız sıkıntılar sistemin değişimini zorunlu hale getirmiştir. Türkiye kritik bir yol ayrımında milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir. Her mücadelede yanımızda olan 15 Temmuz Darbe Girişiminde istiklallerine ve istikballerine sahip çıkan milletime şükranlarımı sunuyorum. Bu tarihi reforma destek veren milletime teşekkür ediyorum.

Bugün burada 95 yıllık Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyorum. Milletimizin bize sağladığı bu imkanı kullanarak güçlü devlet, güçlü meclis ve güçlü Türkiye için yol çıkıyoruz. Milletimiz 24 Haziran'da bir kez daha görevini yerine getirdi. Medeniyetimizin inşası ve ihyası için bize düşen çok çalışmaktır. Vakit, hedeflerimize daha hızlı yürüme vaktidir. Bugün bismillah diyerek adımını attığımız imtihanın hedefi 2023'e ulaşmak olacaktır.

Hiçbir ülkenin ve hiçbir toplumun vasiye, mürebbiyeye, kurtarıcıya ihtiyacı olmadığına; adalet ve işbirliğine ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Türkiye her alanda daha ileriye gidecektir. Elindeki imkanları kendi vatandaşlarıyla paylaşamaya devam edecektir.

Bu gece kabinemizi açıklayarak, icraatlarımıza başlıyoruz. Yarın devlet geleneğimize uygun şekilde önce Azerbaycan'a, sonra KKTC'ye ardından da NATO zirvesi için Brüksel'e gideceğiz. Cuma günü Cuma namazını Hacı Bayram'da kılacağız. Yenilenmenin adımlarını kabinemizle birlikte atacağız. İskeletini oluşturup, çatısını çattığımız yeni yönetim sistemimizi geliştirerek ileriye taşıyacağız. Kılavuzum yine demokrasi, milli iradenin üstünlüğü olacak. Hak ve özgürlükler, köken, inanç, meşrep, bölge farkı olmaksızın vatandaşlarımızın tamamının yararlanmasını sağlayacağız. İnsanlarımızın ötekileştirildiği dönemler bir daha geri gelmemek üzere geride kalmıştır.

Her alanda büyük hamleler yapacağız. Türkiye'yi büyütmenin çabası içinde olacağız. Yeni yönetim sistemimizin hayırlı olmasını diliyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

TÖREN PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da meydana gelen tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda değişiklik yapıldığını açıkladı.

Beştepe'deki törene Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da katıldı. Kenan Tekdağ (ortada) tören öncesi (soldan sağa) Haberturk.com Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, Habertürk yazarı Nagehan Alçı ve Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu ile fotoğraf çekildi.

101'ER PARE TOP ATIŞI YAPILDI

Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atılışı yapıldı. Ayrıca hava, kara ve deniz komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyadaki en önemli devlet başkanlığı törenlerinden biri olacak.

Görevli ve davetlilerle yaklaşık 10 bin kişinin katılım sağlayacağı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun değişik kesimlerinden vatandaşlar da davet edildi. Dini cemaatlerin ruhani liderlerinin de katılacağı törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetlerle hazır bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti

























































































































Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti

MİSAFİRLERE ÖZEL BASTIRILAN 1 LİRA HEDİYE EDİLDİ

Misafirlere, darphane tarafından özel bastırılan ve arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve törene ilişkin enstantanelerin bulunduğu 1 liralardan hediye edildi. Bu özel paraların bir kısmı da tedavüle sokuldu. Ayrıca, tören gününe özel pul bastırıldı.

Konuk devlet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğinde, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ve Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi gibi Erdoğan'ın özel dostları da yer aldı. Törene ayrıca Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'dan soydaş ve akraba toplulukların siyasi ve dini temsilcileri de iştirak etti.

TÖRENE 22 DEVLET BAŞKANI KATILIYOR

İHA'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Jeenbekov, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obıang, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Abdel Aziz, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Türkiye'ye geleceği ifade edildi.

Törene katılacaklar arasında, devlet başkan yardımcıları, parlamento başkanları ve başbakanlar olmak üzere toplam 28 ülkeden üst düzey isimin yer alacağı belirtildi.

Buna göre, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdusselam Kejman, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Orgeneral Raşid Dostum, Afganistan Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı Server Daniş, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, Özbekistan Ali Meclis Senatosu Başkanı Nigmatilla Yuldşev, Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memedov, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi, Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim, Fas Meclis Başkanı Habib El Malki, Belarus Millet Meclisi Cumhuriyet Konsey Başkanı Mihail Misanikovich, Gambiya Ulusal Meclis Başkanı Mariam Jack Denton, Kongo Cumhuriyeti Meclis Başkanı Isidore Mvouba, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitry Medvedev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Ukrayna Başbakanı Vladimir Grosyman, Kazakistan Başbaşkanı Bakitjan Sagintayev, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia, Senegal Başbakanı Mahammed Dionne, Nijer Başbakanı Brigi Rafini, Moldova Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, İtalya Eski Başbakanı Silvio Berlusconi, Almanya Eski Şansölyesi Gerhard Schröder, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Kırım Tatar Türkleri Milli Lideri Mustafa Kırımoğlu, Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı Theodora Bakoyannis ve Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala’nın törende yer alacağı belirtildi.

Öte yandan 6 uluslararası örgütün temsilcisi Agit Genel Sekreteri Thomas Gremınger, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Halil İbrahim Akça, D-8 Genel Sekreteri Ku Jaafar Ku Shaarı, Türk Konseyi Genel Sekreteri Ramil Hasanov, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseınov ve AB Göç İşleri Komiseri Dımıtrıs Avramopoulos’ın da törene katılacağı kaydedildi.