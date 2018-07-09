Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin töreninin ardından Meclis'ten ayrıldı. Erdoğan'ın ikinci durağı Anıtkabir oldu. Buradaki programının ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçildi. 22 devlet başkanının da davetlileri arasında bulunduğu Külliye'deki töreni HABERTURK.COM yazarı Nagehan Alçı canlı aktardı:

+95 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ederek görevine başlamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başlamış oldu.

19.28 Bakanlık için adı geçen son isimler: Ömer Çelik ve Mehmet Büyükekşi.

19.12 Erdoğan'ın konuşmasının ardından Külliye'deki tören sona erdi.



19.05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sona erdi.

18.50 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de törene katıldı.

18.32 9 Temmuz 2018: Yeni Türkiye'nin kuruluş tarihi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak, Türk milleti olarak bugün burada, yeni bir başlangıç yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, demokrasi arayışımızın yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Siyasi, sosyal ve ekonomik kaoslar nedeniyle ülkemize büyük bedeller ödeten sistemi geride bırakıyoruz. Bundan sonra milletin yetki verdiği ve hesap sorma hakkına sahip olduğu sistemi yasama ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekilde yürüteceğiz. Erdoğan'ın konuşması

18.30 Büyük bir kalabalık var ama organizasyon çok iyi, kaos yok. Herkesin koltuğu belli. Yeni dönemle ilgili herkeste bir bekleyiş ve heyecan gözlüyorum. İsmi bakanlık için geçenlerle konuştuğumda 'Ben bilmiyorum ama olabilir' diyen oldu.

18.17 Tören başlamak üzere.

17.50 Günün anısına bastırılan madeni para.







17.46 Turizm Bakanlığı için Mehmet Ersoy'un adı geçiyor.