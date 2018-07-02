Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yerel seçimlerin öne alınması konusunda, "Kasım ayı olursa bütün belediye başkanlarının bir yıl daha kazanacağını öngörüyorum. Bu sene de zaten erken seçim olmamış olsaydı, Haziran-Temmuz ayından itibaren aday olacağım, olmayacağımın telaşıyla bu sefer işler yine yarıda kalıyor. Bunları önlemek ve iki yılı kurtarmak adına bunun 1 Kasım'a alınması doğru olacaktır" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CNN Türk'te konuk olduğu programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlerin öne alınması konusunu değerlendiren Fakıbaba, "Çok rekabet olacak. Bence biz hemen hızlı bir şekilde hükümet kurulduktan hemen sonra başlamak zorundayız. Yeni bir seçim atmosferine gireceğiz. Diğer partiler de aynı şeyi yapacak" dedi.

Fakıbaba şunları söyledi:

"Değişebilir mi? Bu konuda haberler çıkıyor, Kasım ayına alınacak diye. Ben bilmiyorum ama ben eski bir belediyeci olarak böyle bir şeyin doğru olacağına şahsen inanıyorum. Niye? Siyasi olarak düşünmüyorum. Ben iki dönem yaptım, dönemlerime bakıyorum. Nisan'ın ikinci haftasına doğru mazbatanızı alıyorsunuz. Hoş geldin, kutlamalar, çaydır, davettir. Bir iki ayınızı alıyor. Daha takım kuramamışsınız, proje yapamamışsınız. Ve işi tam kavrayamamışsınız. O yılı kaybetmiş oluyorsunuz.

Ama bu Kasım ayına çekildiği zaman, belediyecilikte öyle aylardır bunlar. Bu 5 ay sizin için önemli bir zamanı iyi değerlendirme anıdır. Hem tebrikleri kabul ediyorsunuz, belediyeciliği öğrenmeye çalışıyorsunuz ve o yılı boşa harcamamış oluyorsunuz.

Kasım ayı olursa bütün belediye başkanlarının bir yıl daha kazanacağını öngörüyorum. Bu sene de zaten erken seçim olmamış olsaydı, Haziran-Temmuz ayından itibaren aday olacağım, olmayacağımın telaşıyla bu sefer işler yine yarıda kalıyor. Bunları önlemek ve iki yılı kurtarmak adına bunun 1 Kasım'a alınması doğru olacaktır."

CHP'Lİ TORUN: CHP TÜM TEŞKİLATLARIYLA YEREL SEÇİMLERE HAZIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partilerinin tüm teşkilatlarıyla yerel seçimlere hazır olduğunu belirterek, "Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Torun, 24 Haziran seçimlerinin ardından Ulubey ilçesindeki esnafı gezerek kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Torun, CHP'nin 24 Haziran'da yapılan seçimde Ordu'da 2 milletvekili çıkardığını anımsatarak, "Bizleri seçim öncesi ve sandık günü yalnız bırakmayan tüm Ordululara teşekkür ediyorum. Artık Ordu'yu iki milletvekili ile Ankara'da temsil edeceğiz. Dolayısıyla daha güçlüyüz." diye konuştu.

Torun, Ordu başta olmak üzere bölgenin tüm sorunlarını bildiklerini ve buna göre siyaset yürüteceklerini ifade ederek, "Bundan hiç kimse endişe etmesin. Vatandaşlarımızın sorunlarını tek tek biliyoruz. Bunun için çözüm yollarını arayacağız. Kimseyi ötekileştirmeden ve ayrım yapmadan her kesimin vekili olacağız. Bunun sözünü veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin CHP'nin olası erken yerel seçime hazır olup olmadığı yönündeki sorusuna ise Torun, "CHP tüm teşkilatlarıyla yerel seçimlere hazırdır. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

CHP olarak hangi yerlerde daha başarılı olabileceklerini, hangi yerlerde az oyla seçimi kaybettiklerini belirlemek üzere daha önce akademik ve siyasi fizibilite çalışması başlattıklarını ancak 24 Haziran seçimleri nedeniyle bu çalışmanın yarım kaldığını aktaran Torun, bu çalışmayı yeniden başlatacaklarını söyledi.

Seyit Torun, yerel seçimlerin erkene alınıp alınmayacağı konusunda henüz kendilerine bir şeyin ulaşmadığını, konunun takipçisi olduklarını da sözlerine ekledi.