'Yeşil' listede olan ve 1 milyon lira ödül ile aranan DEAŞ'lı terörist Mehmet Abitoğlu, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki toprak hakimiyetinin tamamına yakınını kaybetmesi üzerine geldiği Hatay'da yakalandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre Hatay Emniyet İstihbarat, TEM ve MİT'in ortak yaptığı operasyon ile yakalanan Abitoğlu'nun eylem yapmak için mi, yoksa Avrupa'ya gitmek için mi Türkiye geçiş yaptığı konusunda araştırmaların sürdüğü bildirildi.

BALI GRUBUNDAN

Hatay Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT'in çalışmaları sonucu aranan teröristler listesinin "yeşil" kategorisinde olan "Ebu Eymen" kod adlı DEAŞ'lı terörist Mehmet Abitoğlu'nun Suriye'den Türkiye'ye geçiş yaptığını belirledi. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran emniyet ve MİT, 1 milyon lira ödülle aranan Abitoğlu'nun saklandığı adresi tespit ettikten sonra operasyon düzenledi. Yapılan baskında, 2014 yılında DEAŞ'a katıldığı öğrenilen terörist Mehmet Abitoğlu yakalandı. Sorguya alınan Abitoğlu'nun, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu İlhami Balı'nın grubunda yer aldığı bildirildi.

GELİŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Hakkındaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan Mehmet Abitoğlu'nun ifadesinde, "Cihat ve hicret etmek için İslam devletine katılma amacıyla 2014 yılında ailem ile birlikte Suriye'ye gittim. Ancak oraya gittikten sonra gerçeği öğrendim ve pişman oldum" dediği ileri sürüldü. Abitoğlu'nun eylem yapmak için mi, yoksa Avrupa'ya gitmek için mi Türkiye geçiş yaptığı konusunda araştırmaların sürdüğü bildirildi.

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