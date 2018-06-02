AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarını eleştirerek, "Dillerinde 'yapmak' kelimesi yok. Sürekli, 'yıkacağız, durduracağız, kapatacağız.' 'Yerli otomobili yapmayacağız, ithal etmeye devam edeceğiz, hızlı trene ne gerek var? Hızlı tren göçü arttırıyor." diyorlar. 'Yol, tünel, köprü yapmak marifet mi?' diyorlar. Peki kardeşimi bir dikili ağacınız var mı? Varsa bir marifetiniz onu söyleyin." dedi.

Başbakan Yıldırım, partisince Bolu Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde, AK Parti'nin 16 yıldır milletle arasına kimseyi sokmadığını, kurduğu gönül bağına kimsenin zarar veremediğini, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu, istikametlerini Pensilvanya'nın ve Kandil'in değil, milletin belirlediğini ifade etti.

Siyaseti yalnızca millet için yaptıklarını belirten Yıldırım, milletin hislerine, beklentilerine yabancı olanların AK Parti'yi anlayamayacağını kaydetti.

Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi ne diyorlar? 'Kazanırsak eski düzene geri döneceğiz.' Eski düzen ne? Eski düzende vesayet var, kriz var, darbe var, yoksulluk var, her şey var, sefalet var. İstikrardan, büyümeden, kalkınmadan, bu milletin yüzünü güldüren başarılardan niye rahatsız oluyorsunuz? Dillerinde 'yapmak' kelimesi yok. Sürekli, 'yıkacağız, durduracağız, kapatacağız.' 'Yerli otomobili yapmayacağız, ithal etmeye devam edeceğiz, hızlı trene ne gerek var, hızlı tren göçü arttırıyor." diyorlar. 'Yol, tünel, köprü yapmak marifet mi?' diyorlar. Peki kardeşimi bir dikili ağacınız var mı? Varsa bir marifetiniz onu söyleyin. Bu ülkeye çaktığınız bir çivi mi var?"

"NE İDİĞİ BELLİ OLMAYAN BİR ADAMIN TELEFONUNA GÖRE İŞ YAPIYORSUN"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Feto'yu doğru dürüst istemediniz." iddiasında bulunduğunu aktaran Yıldırım, "Kardeşim, bu ülkenin hükümetlerine, kurumlarına güvenmiyorsun. Ne idiği belli olmayan bir adamın telefonuna göre iş yapıyorsun. Adalet Bakanlığı davet etti, 'Gel bak.' Amerika'ya Feto'nun iadesi için 85 tane klasör gönderildi. Gel incele de ona göre konuş. Ülkesine, milletine, kurumlarına güvenmeyenlere bu millet, bu emaneti teslim eder mi? Etmez." değerlendirmesini yaptı.

BOLU'YA 12 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bolu'ya yapılan yatırımlara ilişkin de bilgi veren Başbakan Binali Yıldırım, Bolu'ya 16 yılda 12 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini, son 16 yılda kentte 5 hastane, 116 kilometre bölünmüş yol, 770 derslik, 5 bin konut yapımını tamamladıklarını aktardı.

Yurt kapasitesini bin 600'den 10 bin 500'e çıkardıklarını, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi kuracaklarını anlatan Yıldırım, 2009'da Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni kurduklarını, 75 yataklı Gerede Devlet Hastanesi'ni de inşa ettiklerini, kentte 2002'de 5 olan ambulans sayısını 43'e çıkardıklarını bildirdi.

Sağlık alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yıldırım, Türkiye'de herkesin sağlık hizmeti alabildiğine işaret etti.

"TÜRKİYE'Yİ GERİYE GÖTÜRMEYE HİÇ KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Eczane ve hastane kuyruklarının bittiğini anlatan Başbakan Yıldırım, "Şimdi bazıları çıkmış o günleri özlüyor, o günleri getirmeye çalışıyor. Türkiye'yi geriye götürmeye hiç kimsenin gücü yetmez." diye konuştu.

Bolu Dağı Tüneli'nin yapımına 1990'da başlandığını, tüneli de AK Parti'nin tamamladığını anımsatan Yıldırım, bölünmüş yollarla Bolu'yu Zonguldak, Karabük ve Düzce'ye bağladıklarını, diğer yol projelerinin ise devam ettiğini bildirdi.



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