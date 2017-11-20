SON DAKİKA! YSK'nın yapısı değişiyor, AK Parti teklifi bugün sunacak

AK Parti, YSK'nın yapısıyla ilgili değişiklik teklifini TBMM Başkanlığı'na sunacak.



ELİTAŞ: 11 ARALIK'TAN ÖNCE YASALAŞIR

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, "298 sayılı kanunda değişiklik yapan kanun var. Tahmin ediyorum YSK'nın kurulması ile ilgili kanun tasarısı veya teklifi olacak. O bugünlerde Bakanlar Kurulu'nda görüşülüyor. Görüşüldükten sonra TBMM'ye sunulacak ve komisyonda görüşüldükten sonra, Anayasa Komisyonu'nda görüşüldükten sonra TBMM'ye gelir ve 11 Aralık tarihinden önce yasalaşır" demişti.