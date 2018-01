Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat il kongresinde konuştu. Afrin operasyonu ile ilgili olarak son dakika açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne dedim; Bir gece ansızın gelebiliriz. Geceler bitmez. Geceler çok özgürlüklere gebedir. Bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler. Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir." dedi.

"OPERASYONUMUZU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AFRİN'LE DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Erdoğan, operasyonla ilgili olarak net açıklamada bulunarak, "Önümüzdeki günlerde inşallah Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı, terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz. Dostluk, stratejik müttefiklik gibi kavramların ne kadar gerçek, ne kadar sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Sevgili Tokatlılar, teşkilatımızın kıymetli mensupları bugün Tokat başka, bir başka. Dışarıda içerinin herhalde bir 10 katı var. Gençler nasılsınız. Hazırsınız değil mi? Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle selamlıyorum.

Tokat'ın yiğit insanlarını, mert insanlarını gönülden selamlıyorum. Arayı biraz uzattığımızı biliyorum. Tokat hiçbir zaman bizi yalnız koymadı. Her zaman yanımızda, arkamızda durdu. Her ne kadar İstanbul'daki Tokatlı kardeşlerimle birkaç kez buluşsak da bir müddet Tokat'a gelmek nasip olmadı. 3.5 yıllık bu hasreti bugün sona erdiriyoruz. Alimler diyarı, kahramanlar otağı, şairler yurdu Tokat'ta bulunmaktan, sizlerle özlem gidermekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bizi muhabbetle karşılayan tüm Tokatlı vatandaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Tokat, vefanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve huzurun şehridir. 6 bin yıllık geçmişi ile Tokat, tarih, medeniyet ve kültür şehridir.

Ecdadları 15'liler gibi iş başa düşünce şehadate yürüdüler. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde verdiğimiz 251 şehit arasında 6 tane de Tokatlı kardeşimiz bulunuyor. Terörle mücadele harekatlarımızda Tokatlı kahramanlar destan yazdılar. Canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bölücü terör örgütü ile mücadele ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda toprağa düşen tüm yiğitlere rabbimden Rahmet niyaz ediyorum.

Devlet olarak şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Terör örgütleri arasında ayrım yapmadan yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi sürdüreceğiz. FETÖ'cü hainlere döktükleri kanın hesabını hukuk içinde sorduk, soruyoruz. FETÖ ile mücadele, Türkiye devletinin son yıllarda verdiği en çetin mücadelelerden biridir. Bu bilinçle meseleye yaklaşıyor, hukuki ve adli süreeci yakından takip ediyoruz.

Örgütün süreci sabote etmeye yönelik manipülasyonlarına gerekli cevabı verirken adaletin tecellisi için çaba harcıyoruz. Davalar yavaş yavaş karara bağlanmaya başladı. Dünyanın belki de gelmiş geçmiş en büyük şeytani organizasyonunun yapıldığı bir planla karşı karşıyayız. Artık saklanacakları bir yer kalmadı. PKK'nın dağlarda inleri vardı. Bakalım bunların inleri neresi olacak. Bir tuvaletin arkasından nasıl bir yerlere girip çıkıyorlar. Oralarda da sizi bulacağız ve yargıya teslim edeceğiz. Pensilvanya'daki şarlatan yalanı adeta kutsallaştırarak kendine yeni bir din ihdas etmiştir. Çıkarları uğruna işlemeyecekleri günah yoktur. Devletimizin kurumları FETÖ'nün haşhaşilerinden arındıkça her açıdan daha güçlü hale geliyoruz. Hukuktan sapmadan suhuletle FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz.

"GECELER ÇOK ÖZGÜRLÜKLERE GEBEDİR, EN UFAK TACİZ İŞARET FİŞEĞİDİR"

34 yıldır 50 bin insanımızın canına mal olan bölücü terör örgütünün de kökünü kurutacağız. Bizim nazarımızda PKK neyse DEAŞ da odur. FETÖ ne kadar vahşi örgütse, DHKP-C de YPG de vahşi terör örgütüdür. Şimdi Amerika isimler değiştiriyor. Sosyal Demokratik Güçler veya Suriye Demokratik Güçleri... Bunları artık yutmuyoruz. İkide bir isim değiştirmek sureti ile Amerika bizi mi aldatacaksın? Tüm batıya sesleniyorum. Terör örgütlerinin bir başka terör örgütü ile mücadelesine fırsat veren ülkeler ikili ilişkilerimizi zedeliyor. Bunu bilmeleri lazım. Terörist Gabar'da da teröristtir, Kandil'de, Sincar'da, Afrin'de de teröristtir. Birileri kısa vadeli çıkarları adına bu katil sürüleri arasında ayrım yapabilir. Ama Suriye ve ülkemizdeki teröristleri biz çok iyi biliyoruz. Ne dedim; Bir gece ansızın gelebiliriz. Geceler bitmez. Geceler çok özgürlüklere gebedir. Bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler. Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Tehdit eden tüm örgütleri kaynağında bertaraf edeceğiz.

"SINIRIMIZI TERÖRDEN ARINDIRMA OPERASYONUMUZU AFRİN'LE DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Önümüzdeki günlerde inşallah Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı, terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmalarıdır. Dostluk, stratejik müttefiklik gibi kavramların ne kadar gerçek, ne kadar sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır. Biz birlikte hareket edebileceğimizi ümit ediyoruz. Afrin operasyonu sırasında bu güçlerin terör örgütü ile aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum.

"TOKATLI VATANDAŞLARIMA GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kritik seçimlerde Tokatlı kardeşlerim yüzde 63.2 gibi oranlar kalıcı istikrar dedi, büyük ve güçlü Türkiye dedi. Bunun için Tokat bizim gözbebeğimiz diyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Tokatlı vatandaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye'nin son 15 yılda katettiği büyük mesafede sizin bu kararlı duruşunuzun büyük payı var.

Bu ülkeyi nereden nereye getirdik Bay Kemal bunlardan haberin var mı? Bizim kongrelerimizde birileri gibi yumruklar havalarda uçuşmaz. Bizim kongrelerimiz demokrasi şölenleridir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇAYLAR TOKATLI KARDEŞLERİMİZDEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta kendisine ikram edilen çay ile ilgili olarak Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Çaylar Tokatlı kardeşlerimizden" mesajını paylaştı.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) January 14, 2018

KONGRE ÖNCESİ SALON DIŞINDAKİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi salon dışındaki vatandaşlara şöyle seslendi:

Tokatımızın saygıdeğer güzel insanları, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. 6. Olağan Kongre vesilesiyle bugün Tokat'tayız. 3.5 yıl oldu, artık bunu geride bırakıyoruz, bugün yeni bir milada başlıyoruz. Bu milli irade, yerli irade oldukça, 2019'un martı, kasımı geliyor mu? Milli mutabakatımızla beraber Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak. Bu adımlarla beraber Bir birlik, beraberlik. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da duydunuz. Görüşmeleri duydunuz, gördünüz. Bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacak, tavanda da tabanda da karşımızdaki o CHP zihniyeti bu milletten gereken dersi alacak. Buna hazır mıyız? Öyleyse daha çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Birileri bizi bölmeye çalışıyor. Onlara da gereken dersi arazide vereceğiz.

"ZANNEDİYOR Kİ AMERİKA ÖLENE KADAR BENİ KORUYACAK"

Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Kim ki gayret eder, askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla, millet olarak F-16 oluruz, helikopterlerimizle, tank, toplarımızla beraber bunların inlerine kadar girdik, giriyoruz ve gireceğiz. 780 bin kilometre kare şehit kanları ile yoğrulmuştur. Pensilvanya'da ne işin var? Zannediyor ki Amerika ölene kadar beni koruyacak. Seni biraz daha kullanır kullanır ondan sonra kirli çamaşır olarak kapının önüne atar. Sen millete ihanet ettin, bunun bedelini ağır ödeyeceksin.

"BELEDİYELERDE SEÇİMLERİ İNŞALLAH KAZANACAĞIZ"

Kızlarımızın başlarını açtılar, onlar geldi başlarını örttü yahu. Başı açık olan da, örtlülü olan da bu ülkede el ele kol kola yürüdü be. Üniversitelerin kapısını kapattılar onlara, kapıları açtılar be. Her yerde eşit haklara sahip oldular. İnanç, eğitim, fikir özgürlüğüne sahip oldular. Bunlar dense yeter. Bunları iktidarımızda getirdik mi? Benim sizden isteğim de, şurada 13-14 ay kaldı marta. Çok çalışacağız. Belediyelerde seçimleri inşallah kazanacağız. Kasımda da milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bütün oyunları bozmaya hazır mıyız? Tokat'a bak. Tokat dağları gibi muhteşem. Şu coşku bambaşka.

BİT VE KİT'LERE KADRO

Aynı güne iki kongre. Dün, Elazığ'daydık, sonra Bingöl'e geçtik. Oralarda da muhteşem kongreler yaptık. Sizlere selamları var. Kamu İktisadi Teşebbüslerin (KİT) de kadroları, nasıl çalışıyorsa oralar da aynı sistem olacak. Belediye İktisadi Teşebbüslerdekiler (BİT) de aynen. Biz aradan komisyoncuları kaldırdık.

