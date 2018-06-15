CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Yalova mitinginde açıklamalarda bulundu.
"CUMHURBAŞKANI ADAYI KAZANDIRDIM DAHA NE YAPAYIM"
Muharrem İnce, "2002’de ilk milletvekili olduğumda beni buradan uğurlamıştınız ve Kocaeli’ye kadar yürüyerek gideceğim demiştim. O günlerde size bir söz vermiştim, ‘bu burada kalmaz, bu zirvede biter demiştim. İşte siyaset uzun ince bir yolculuk. Bugün uzun tarafı bitti ince tarafındayız şimdi. Yalova'ya ne kazandırdın diyor, Yalova'ya seni yenecek bir cumhurbaşkanı adayı kazandırdım daha ne kazandırayım? Her yere gidiyor çamur atıyor. Demirtaş'ı ziyaretimi anlatıyor. Doğum günümde cumhurbaşkanı adayı oldum dedim ki 'Türkiye çok kutuplaştı, ben cumhurbaşkanı adayıyım nasıl barıştırırım' dedim. Sayın Akşener'i, Karamollaoğlu'nu ziyaret ettim başarılar diledim. Demirtaş'ı ziyaret ettim, Erdoğan'ı ziyaret ettim. Gittim 4 adayın hesabına 500 lira yatırdım, tabi ihtiyaçları yok amacım toplumu yumuşatmak." dedi.
"BEN SANA BİLE KATLANDIM"
İnce, "Erdoğan 2 dakika akıllı ol. Şunu bil her kuşun eti yenmez. Sen bana sordun mu ettin diye? Senden izin mi alacağım ziyaret etmek için? Ben sana bile katlandım, seni bile ziyaret ettim. Senin derdin terörü bitirmek değil, sen buradan oy almak istiyorsun. Bir gün geliyorsun şehit babası gibi konuşuyorsun, bir gün geliyor barışalım diyorsun. Erdoğan'ı ciddiyete çağırıyorum." ifadesini kullandı.
İnce, "Diyarbakır'da alanda HDP'liler varmış, nereden anladın kokudan mı anladın? Ben nereden anlayayım. Diyarbakır'da AK Partili kardeşlerim de vardı. MİT'in adını değiştireceğiz. 'Muharrem'i izleme teşkilatı' diyeceğiz. 5 yaverin FETÖ'cü çıkmış sen daha yaver bile seçememişsin. " diye konuştu.
İnce, "Gençler, şu anda kullanığınız cep telefonları var ya 2020'de bu telefonların hiçbiri olmayacak. Bu teknoloji gidecek yenisi gelecek. Ben size 15 yıl sonrasını anlatıyorum. Otomobiller sürücüsüz olacak. Ekonomisi düzgün olanlar uzaya yolculuk bileti alacaklar. Mars'da maden aranacak, aranıyor zaten. Sizin elinizdeki telefonlar 1969'da NASA bilgisayarlarının on katı. Her mahallede güvenli kreşler açacağız, uzman kişiler alacağız oraya, torpil değil, ucuz olacak. Kadın çalışma yaşamının merkezine gelecek." ifadesini kullandı.
"MENÜYÜ ZENGİNLEŞTİRDİ"
İnce sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben diyorum nanoteknoloji o diyor, 'bedava kek var.' Baştan dedi ki, kek ve çay var dedi. Ben eleştirdim, çorba ve tatar böreği ekledi. Menüyü her gün zenginleştiriyor. Yakında 'köfte-ekmek' de ekler.Zeytinyağı üretiliyor ama bizden dökme zeytinyağını alıyorlar, İtalya'ya götürüyorlar paketleyip satıyorlar. 1 liraya bizden alıyorlar, 20 liraya satıyorlar."
"YÜREĞİN VARSA ÇIK KARŞIMA"
"Eğer sen çakma usta değilsen sana söz veriyorum diplomanı sormayacağım." diyen İnce, "Yandaş bir yazar dedi ki onun diplomasını FETÖ'cüler çalmış. FETÖ'cüler süper açıklama yaptı çalmaya gittik ama bulamadık. Çırak ustayı geçemezse o meslek ölür derler. Senin istediğin saatte, senin istediğin kanalda seninle ekonomi konuşmak istiyorum. Yüreğin varsa çık karşıma. Bana bay İnce derken dün bay Erdoğan dedi. 24 Haziran'da sana bay bay Erdoğan diyecekler. Yarın İstanbul'a giderken senin yaptığın köprüden geçeceğim. Sonra da Demirel'in yaptığı köprüden geçeceğim. Senin ki neden ücretli, neden soyuyorsun milleti Erdoğan. Çakma kabadayı sana söylüyorum. " ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.