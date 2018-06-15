CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Yalova mitinginde açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI KAZANDIRDIM DAHA NE YAPAYIM"

Muharrem İnce, "2002’de ilk milletvekili olduğumda beni buradan uğurlamıştınız ve Kocaeli’ye kadar yürüyerek gideceğim demiştim. O günlerde size bir söz vermiştim, ‘bu burada kalmaz, bu zirvede biter demiştim. İşte siyaset uzun ince bir yolculuk. Bugün uzun tarafı bitti ince tarafındayız şimdi. Yalova'ya ne kazandırdın diyor, Yalova'ya seni yenecek bir cumhurbaşkanı adayı kazandırdım daha ne kazandırayım? Her yere gidiyor çamur atıyor. Demirtaş'ı ziyaretimi anlatıyor. Doğum günümde cumhurbaşkanı adayı oldum dedim ki 'Türkiye çok kutuplaştı, ben cumhurbaşkanı adayıyım nasıl barıştırırım' dedim. Sayın Akşener'i, Karamollaoğlu'nu ziyaret ettim başarılar diledim. Demirtaş'ı ziyaret ettim, Erdoğan'ı ziyaret ettim. Gittim 4 adayın hesabına 500 lira yatırdım, tabi ihtiyaçları yok amacım toplumu yumuşatmak." dedi.

"BEN SANA BİLE KATLANDIM"

İnce, "Erdoğan 2 dakika akıllı ol. Şunu bil her kuşun eti yenmez. Sen bana sordun mu ettin diye? Senden izin mi alacağım ziyaret etmek için? Ben sana bile katlandım, seni bile ziyaret ettim. Senin derdin terörü bitirmek değil, sen buradan oy almak istiyorsun. Bir gün geliyorsun şehit babası gibi konuşuyorsun, bir gün geliyor barışalım diyorsun. Erdoğan'ı ciddiyete çağırıyorum." ifadesini kullandı.

İnce, "Diyarbakır'da alanda HDP'liler varmış, nereden anladın kokudan mı anladın? Ben nereden anlayayım. Diyarbakır'da AK Partili kardeşlerim de vardı. MİT'in adını değiştireceğiz. 'Muharrem'i izleme teşkilatı' diyeceğiz. 5 yaverin FETÖ'cü çıkmış sen daha yaver bile seçememişsin. " diye konuştu.

İnce, "Gençler, şu anda kullanığınız cep telefonları var ya 2020'de bu telefonların hiçbiri olmayacak. Bu teknoloji gidecek yenisi gelecek. Ben size 15 yıl sonrasını anlatıyorum. Otomobiller sürücüsüz olacak. Ekonomisi düzgün olanlar uzaya yolculuk bileti alacaklar. Mars'da maden aranacak, aranıyor zaten. Sizin elinizdeki telefonlar 1969'da NASA bilgisayarlarının on katı. Her mahallede güvenli kreşler açacağız, uzman kişiler alacağız oraya, torpil değil, ucuz olacak. Kadın çalışma yaşamının merkezine gelecek." ifadesini kullandı.

"MENÜYÜ ZENGİNLEŞTİRDİ"

İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben diyorum nanoteknoloji o diyor, 'bedava kek var.' Baştan dedi ki, kek ve çay var dedi. Ben eleştirdim, çorba ve tatar böreği ekledi. Menüyü her gün zenginleştiriyor. Yakında 'köfte-ekmek' de ekler.Zeytinyağı üretiliyor ama bizden dökme zeytinyağını alıyorlar, İtalya'ya götürüyorlar paketleyip satıyorlar. 1 liraya bizden alıyorlar, 20 liraya satıyorlar."

"YÜREĞİN VARSA ÇIK KARŞIMA"

"Eğer sen çakma usta değilsen sana söz veriyorum diplomanı sormayacağım." diyen İnce, "Yandaş bir yazar dedi ki onun diplomasını FETÖ'cüler çalmış. FETÖ'cüler süper açıklama yaptı çalmaya gittik ama bulamadık. Çırak ustayı geçemezse o meslek ölür derler. Senin istediğin saatte, senin istediğin kanalda seninle ekonomi konuşmak istiyorum. Yüreğin varsa çık karşıma. Bana bay İnce derken dün bay Erdoğan dedi. 24 Haziran'da sana bay bay Erdoğan diyecekler. Yarın İstanbul'a giderken senin yaptığın köprüden geçeceğim. Sonra da Demirel'in yaptığı köprüden geçeceğim. Senin ki neden ücretli, neden soyuyorsun milleti Erdoğan. Çakma kabadayı sana söylüyorum. " ifadesini kullandı.

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