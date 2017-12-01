Son dakika...Nuriye Gülme'in tahliyesine karar verildi

KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan ve DHKP-C terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklanan Nuriye Gülmen'in tahliyesine karar verildi.

Nuriye Gülmen ile Semih Özakça hakkında 3 ayrı suçtan açılan davada kararını açıklayan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülmen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine, Özakça'nın ise üzerini atılı suçlardan beraatine karar verdi. Mahkeme, daha sonra terör örgütü üyeliğinden ceza verilen Gülmen'in tahliyesine karar verdi.

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