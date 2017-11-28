Son dakika...Torba Yasa kabul edildi

AA'nın haberine göre kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

ESNAF AHİLİK SANDIĞININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ ERTELENDİ

TBMM Genel Kurulu'nda "Torba tasarı"ya eklenen maddeyle, Esnaf Ahilik Sandığının yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2018 tarihinden 1 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

torba yasa

TBMM Genel Kurulu

torba yasa kabul edildi