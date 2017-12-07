Üsküdar'da korkutan yangın

Yangın, saat 17.30 sıralarında Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Dibekçi Ahmet Sokak üzerinde bulunan gece kondu da çıktı. İddialara göre, komşusunun yaktığı mangalın ateşi Hüseyin Perçem adlı kişiye ait olan gecekondu yanındaki brandayı tutuşturdu ve alevler kısa sürede tüm evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yanan eve müdahale etti. Yangında can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; gökyüzüne yükselen dumanlar, İstanbul'un Avrupa yakasından da görüldü. Suyu biten itfaiye ekibi, sokak arasındaki su vanasından takviye yapmak istedi. Vananın arızalı olması nedeniyle su takviyesi yapılamadı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Evin sahibi Hüseyin Perçem, "Arkadaşlar arka tarafta mangalda ızgara yapıyormuş, ondan çıkmış, ben işteydim, duyup geldim. Evin üzeri naylon brandayla örtülü, onlar tutuşmuş. İçeride bulunanları çıkarttık. Evde 10 bin param ve eşyalarım gitti" dedi.

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