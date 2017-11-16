Songül Karlı'dan haciz açıklaması!

Evine haciz gelen Songül Karlı, sosyal medya hesabından borcun kendisine ait olmadığını açıkladı.

Eski eşi Metin Yüncü'nün aldığı bir otomobile kefil olduğunu belirten Karlı " Metin Bey'in aldığı arabaya kefil olduğum için ve Metin Bey de ödemek istemediği için bana haciz geldi. Yalan yanlış yazmayın" dedi.

İşte Songül Karlı'nın o sosyal medya paylaşımı:

songül karlı