Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferdane Oğuzöncü (57), 13 yılda kas ve kanser hastalıklarıyla mücadele etti. 2005 yılında kas yorgunluğu olarak bilinen “myestenya gravis” hastalığına yakalandı.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Uc'un haberine göre yürüme güçlüğü çeken Oğuzöncü, şiddetli bel ağrısı ve boyun tutulması yaşamaya başladı. Prof. Oğuzöncü, “Timüs denilen bir organın alınması gerektiğini söylediler, ben de kabul ettim. Ameliyat iyi geçmişti. 7.5 yıl kortizon tedavisi gördüm. Öğrencilerimin geri kalmaması ve insanlara faydalı olabilmek için görevimi hiç aksatmadım. Öğrencilerim çok destek veriyordu” dedi.

Tam kurtulduğunu düşünen Prof. Oğuzöncü, 2010 yılında ise rahim kanseri oldu. Oğuzöncü, “Bu hastalıklar moral bozukluğu kabul etmediği için ameliyata güle oynaya gittim. Bu savaşı da kazandım. Ancak 2014’te tedavi sürecimin sonunda gittiğim hastanede bu kez de karın bölgemde kanser tanısı konuldu. Yine ameliyat oldum. Hayata hep pozitif baktım. Hep iyi olmayı, bu savaşı kazanmayı hayal ettim ve sonunda kazanan ben oldum. Diyebilirim ki sakın ümitsizliğe düşmeyin. Hep şükredin, savaşın kaybedeni değil kazananı olun" diye konuştu.

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