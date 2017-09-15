Pendik'te giydiği şort nedeniyle üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a minibüste saldıran ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan hükümlü bulunan Ercan Kızılateş denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye edildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Asena Melisa Sağlam'a "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "cebir kullanarak inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzlarına ilişkin tercihlerine müdahale etmek" suçlarından toplamda 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ercan Kızılateş, bu suçlardan geçen salı günü görülen davanın karar duruşmasında tahliye edildi. Ancak Kızılateş "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle cezaevinde kalmaya devam etti.



DENETİMLİ SERBESTLİK KAPSAMINDA DIŞARIDA

Kızılateş'in Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası mevcut. Kızılateş darbe girişiminden sonra çıkarılan KHK ile Ceza İnfaz Sistemi'nde yapılan değişiklik sonucu cezanın yarısı olan 1 yıl 10 ay 17 günlük hapis cezası 2 yılın altında olduğu gerekçesiyle denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye edildi. Kızılateş, cezasının kalan kısmını dışarıda geçirecek. Yaklaşık 3 ay tutuklu kalan Kızılateş başvurusunun ardından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün belirleyeceği kamuya yararlı bir işte çalışmak veya karakola imza atmak şeklinde denetime tabii tutulacağı öğrenildi.