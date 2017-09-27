Sosyal medyanın pek çoğumuzun hayatını büyük bir ölçüde etkilediği gerçek. Diğer taraftan tek bir video ile fenomen olanlar, paylaşımlarıyla binlerce kişiyi etkileyenler çok mutlu bir hayat yaşıyormuş görünümü verebilir ancak durum aslında hiç öyle değil! Yakın zamanlarda artan fenomen intiharı haberleri de bu dediğimizi kanıtlar nitelikte. Son olarak da geçtiğimiz aylarda Youtube kanalı sahibi Stevie Ryan intihar ederek yaşamını yitirdi.

"HAYALLERİMİN ADAMI SADECE HAYALLERİMDE OLACAK"

Amerikalı ünlü komedyen ve Youtube kanalı sahibi 33 yaşındaki Stevie Ryan, geçtiğimiz aylarda Los Angeles'teki evinde intihar etti. Birkaç gün önce ölen büyükbabası hakkında ''Hayallerimin adamı artık sadece hayallerimde olacak'' paylaşımını yaptıktan sonra evinde kendini asan genç kadının ölümü hayranlarını derinden sarstı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞMIŞTI

Depresyon sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Stevie Ryan'ın, durumunu ölümünden kısa süre önce sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştığı öğrenildi.

İNTİHAR EDEN YOUTUBE FENOMENİ SADECE STEVİE RYAN DEĞİL!

Geçmişte de Stevie Ryan gbi intihar eden fenomenler oldu. Frank Wolf, Freddy E., Daniel Kyre, Amanda Todd, Justin Carmical, Nathan Wills, Elliot Rodger gibi Youtube fenomenleri de intihar ederek yaşama veda etti.

+17 Youtube fenomeninin sarsıcı intiharı, akıllara geçmiş yıllarda intihar eden diğer fenomenleri getirdi. Binlerce takipçisi olan pek çok kişi yaşadıkları zorluklara göğüs geremeyerek bu dünyadan ayrılmış.

Yaşanan intiharların ardından 'Sosyal medya ünlülerinin intiharları neden bu kadar çoğaldı?' sorusu akıllara geldi. Bilindiği üzere 1770’lerde Goethe’nin ünlü eseri Genç Werther’in Acıları adlı kitabı okuyucularının, kitaptaki kahramanla aynı şekilde intihar ettiği biliniyor. Yoksa sosyal medya ünlüleri de kendilerine bu şekilde rol model mi alıyor? Ya da bu intiharların altında yatan neden nedir?

Psikiyatrist Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar HABERTURK.COM'a konu ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Sayar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ölümle ilgili düşünceleri çoğunlukla zihnimizden uzakta tutarız, düşünmeyiz bile. Ancak bir yakınımızın, tanıdığımızın kaybının ardından ölüm ya da ölüm sonrası gibi düşüncelerle daha çok ilgilenmeye başlayabiliriz. Bu aslında normal bir süreç. Diğer taraftan kişinin tedavi edilmemiş depresyon veya benzeri başka bir psikiyatrik hastalığı varsa intihar düşünceleri tetiklenip ciddi boyutlara ulaşabilir."