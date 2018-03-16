Adana’nın Ceyhan ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptıklarını iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal meydan terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen bazı şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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