Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir düğünde dönerek şov yapan iki davulcudan birinin kullandığı davulun ipi kopunca, davul gösteriyi cep telefonuyla kaydeden kadına hızlıca çaptı. Çarpmanın etkisiyle sarsılan kadın çarpma anını da kaydetti.

GÖSTERİYİ KAYDETMEK İSTEDİ!

Çayvar Mahallesi'nde yaşayan Nazire Karaca, gittiği düğünde davulcuların şovunu izlerken bir kazanın mağduru oldu. Düğünde ön sıralarda yer alan Karaca, iki davulcunun dikkat çeken şovunu, cep telefonuyla kaydetmek istedi.

İPİ KOPAN DAVUL KADINA İSABET ETTİ

Önce yerde yatan sonra da davullarıyla ayağa kalkarak hızlıca dönmeye başlayan davulculardan birinin çaldığı davulun ipi kopunca davul hızlıca cep telefonuyla kayıt yapan Karaca'nın üzerine geldi. Çarpmanın etkisi ile sarsılan Karaca, kaza anını da cep telefonuna kaydetti.

Yaşadığı kazayı anlatan Karaca, arkadaşının düğününe gittiğini, gösteriyi cep telefonuyla kaydederken bir anda davulu üzerinde bulduğunu söyledi. Davulun üzerine çok hızlı geldiğini ve kazayı ucuz atlattığını ifade eden Karaca, "Elimle telefonu tuttuğum için telefon beni davulun çok hızlı çarpmasından korudu. O anda elim ayağım titredi. Düğün sahipleri beni sakinleştirdi. Bundan sonra düğünlerde ön sırada oturmam." diye konuştu. Nazire Karaca, kendi yerinde çocuklarının olması durumunda daha büyük bir kazanın yaşanmış olabileceğini, bunun için şükrettiğini sözlerine ekledi.