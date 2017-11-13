Söz 21. bölüm izle! Söz 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicilerin beğenisini kazanan ve her bölümü merakla beklenen Söz dizisi, 21. bölümüyle dün akşam izleyicisiyle buluştu. Söz'ün yayınlanan 21. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı. Peki Söz 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

SÖZ 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Nihat Altınkaya, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Görkem Sevindik, Eren Vurdem ve Burak Sevinç gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi, 21. bölümüyle dün akşam takipçileriyle buluştu. Dizinin yayınlanan 21. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı.

İnternet üzerinde "Söz 22. bölüm fragmanı" aramasını yapan izleyiciler, merakla yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Söz dizisinin 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa bir süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanıyla birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

SÖZ 21. BÖLÜM

Tim’i kurtarmak üzere restorana giden Yavuz, telefonda duyduğu silah sesiyle dehşete kapılır. Çolak ise amacına ulaştığını düşünerek restorandan ayrılmanın hazırlıklarını yapmaktadır. Fakat kaçmak sandığı kadar kolay olmayacaktır.

SÖZ 21. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ahmet Kartal’ın kaçırılmasıyla büyük bir şok yaşayan Fatma, Bahar ve Güler’in desteğiyle ayakta durmaya çalışırken, kendine gelen Eylem, terörist kadını yakalamak üzere peşine düşer.

Çolak’ın giderek kontrolsüz bir hale gelmesi Agah için sorun olmaya başlamıştır. Nihai bir çözüm amacıyla Çolak’ı ziyaret eder ancak bu kez ipler Agah’ın elinde değildir.

Ahmet Kartal’ı bulmak için kadının izini süren Tim, uzun bir takibe girer. Hafız’ı çok zor bir sınav beklemektedir.

SÖZ 20. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yavuz hayati bir tercih yapmak zorunda kalır. Yavuz yanı başındaki Agâh tehlikesinden habersizce robot resmin olduğu dosyayı istihbarata ulaştırmak ister ancak Sancar’ı kurtarmaya gelen teröristler işleri değiştirecektir.

Bu sırada karışlarında Çolak’ı bulan Tim’i ise uzun bir gece beklemektedir. Bir yanda Sancar’ı teslim etmemek ve hastanedeki sivilleri kurtarmak için uğraşan Yavuz, diğer yanda Çolak’ın restorandan yarattığı tehlikeyi önlemek için mücadele edecektir.

Yavuz ve Tim’dekilere ulaşamayan Bahar, Güler’in evinde geldiğinde yabancı bir misafirle karşılaşır. Yardım eli uzattıkları bu misafirin onlar için başka planları vardır.

Kafasındaki kurşunun intikamını almak isteyen Çolak Yavuz’un gelmesini beklemeden yapar hamlesini. Restorandan gelen son telefon Yavuz’u hayati bir tercih yapmak zorunda bırakacaktır.

SÖZ OYUNCULARI

Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu (Tolga Sarıtaş)

Çolak (Serhat Kılıç)

Agah (Mehmet Özgür)

Bahar Kutlu (Aybüke Pusat)

Eylem Mercier (Meriç Aral)

Yarbay Erdem Kaçmaz (Nihat Altınkaya)

Üstçavuş Fethi Kulaksız (Burak Sevinç)

Görkem Sevindik (Üstçavuş Mücahit Serdengeçti)

Mustafa Yıldıran (Başçavuş Ali Haydar Bozdağ)

Eren Vurdem (Başçavuş Ateş Acar)

Aytaç Şaşmaz (Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak)

Aşık (Doğukan Polat)

Nil Günal (Güler Korkmaz)

Melissa Yıldırımer (Fatma Bozdağ)

İlayda Ildır (Nazlı Korkmaz)

Büyük Bey (Cihan Ünal)

Söz

Söz 21. bölüm

söz 21. bölüm fragmanı