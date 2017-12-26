Söz, Star Tv'de yayınlanan ve yapımcılığını TIMS&B'nin üstlendiği senaryosunu Ethem Özışık'ın yazdığı, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı, başrollerini Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Nihat Altınkaya ve Meriç Aral'ın paylaştıkları Söz dizisi 27. bölümü ile ekranlara gelmişti. Peki, Söz 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte sorunun cevabı...

SÖZ 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi 27. bölümü ile dün (pazartesi) ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından dizinin sıkı takipçileri Söz 28. bölüm fragmanını aramaya başladı. İzleyicilerin beklediği Söz 28. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından henüz yayınlanmadı. Söz 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizde yer alacaktır.

SÖZ 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

F16’ların hedefinde Hatice’yi bulan Yavuz zor bir karar vermek zorundadır. Diğer tarafta ise TİM sınır kapısına yaklaşan intihar bombacılarını etkisiz hale getirmek için büyük bir risk alacaktır.



Tüm bunlar olurken mühendis Yücel Ertürk Büyükelçinin adamları tarafından kaçırılır. Uçaklarımızın kontrolüne sızmayı amaçlayan Büyükelçi, Çolak için güvenli bir yol hazırlamaya çalışmaktadır. Çolak ise topladığı yüzlerce adamıyla sınırı geçmek için hazırlık yapmaktadır.

Yücel Ertürk’ü kurtarmak için yola çıkan Yavuz ve Tim, Çolak’ın yarattığı tehdidi önlemek için zamana karşı mücadele verecektir. Yavuz ise operasyonunun sonunda hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşecektir.

Söz

Söz 28. bölüm

söz 28. bölüm fragmanı

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