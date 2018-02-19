Söz 35. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu akşam 34. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Söz dizisinin bir sonraki hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, internet üzerinde "Söz 35. yeni bölüm fragmanı" aramasını yapıyor. Peki Söz 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SÖZ 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Nihat Altınkaya, Çağan Atakan Arslan ve Meriç Aral'ın paylaştıkları televizyon dizisi Söz'de yeni bölüm heyecanı başladı. 34. bölümü izleyenler yeni bölüm fragmanı için internete akın ettiler.

İzleyiciler internette "Söz 35. yeni bölüm fragmanı" ve "Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" konu başlıklarını araştırıyorlar. Merak edilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda olacaktır.

SÖZ 34. BÖLÜM ÖZETİ

Nazlı’nın hayatı timin yetişmesine bağlıydı. Dört bir yanı teröristler tarafından sarılan Tim köşeye sıkıştı. Amansız bir mücadelenin tam ortasındayken Agah'ın sürpriz planı bütün dengeleri değiştirdi.

Derman'ın emriyle adamları hemen harekete geçti. Derman'ın adamını teşhis eden Nazlı, hain bir tuzakla kaçırıldı. Tim hemen harekete geçer. Karabatak yaralı olmasına rağmen canını dişine takıp Nazlı'yı bulmak için yemin etti. Zamana karşı kıyasıya bir yarış başladı. Eğer Tim zamanında yetişemezse Nazlı'nın hayatı sona erecekti.

Bu sırada Yavuz da annesinin katiliyle ilgili babasından şok edici bir bilgi öğrendi.

Keşif ekibine katılan Keşanlı ve Çaylak ise beklemedikleri bir saldırıyla karşı karşıya kaldılar. Çaylak ağır yaralandı. Üstelik bir harabede sıkıştılar ve yardım çağrılarını kimse duyamadı. Çaylak, Keşanlı'nın kollarında şehit olmak üzeredir.

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