Söz 49. bölümüyle Star TV'de izleyicinin karşısına çıktı. Yavuz, Derman'ı köşeye sıkıştırdı. Bir kulübenin içerisine gizlenen Derman, Bahar'ı silahla vurarak kaçıyor. Tim, Derman'ın peşine düşerken, Bahar, Yavuz'un kollarında kendinden geçiyor. Peki, Bahar ölecek mi? Söz 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz son bölüm özeti ve 50. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

SÖZ 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? BAHAR ÖLECEK Mİ?

Söz'ün yayınlanan 49. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Bahar'ın ölüp ölmeyeceği ise gelecek bölümde belli olacak.

SÖZ 49. SON BÖLÜM ÖZETİ

Torpidonun fırlatılmasıyla ölümle burun buruna gelen Bahar, Su, Nazlı ve Güler’i kurtarmak için Tim’in sadece birkaç saati vardır. Aksi bir durumda geminin imha edilmesi gerektiği için bu durum onların sonu olacaktır.

Artık sadece Derman’ın kontrolünde olan büyük terör eyleminin şehirlerdeki yapılanmasını çökertmek için Ataşe’den edinilen bilgiyle Eylem, Avcı ve Aşık harekete geçerken, Tim’in kalanı da Erdem önderliğinde ortak bir operasyonla ülke sularında seyreden bomba yüklü gemiye çıkartma yapar.

Derman, büyük terör eylemini gerçekleştirmek için artık son dakikalara girdiğinde hem milyonlarca vatandaşımızın hayatı hem de Bahar, Su, Nazlı ve Güler’in hayatı Tim’in başarılı olmasına bağlıdır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER