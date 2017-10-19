Sözleşmeli öğretmenlere eşlerinin yanına tayin hakkı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), görev yaptıkları ilde 31 Ekim tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini dolduran sözleşmeli öğretmenlerin, istemeleri halinde sözleşmeli öğretmen olan eşlerinin görev yaptığı şehire atanmalarına ilişkin 25 Ekim'e kadar dilekçe verebilecekleri bildirildi.
AA'nın haberine göre, Bakanlığın 66 il valiliğine gönderdiği yazıya göre, evli olan ve her ikisi de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerin alanları itibarıyla, öğretmen ihtiyacı da dikkate alınarak ve aile birliği mazaretine bağlı olarak eş birliklerinin sağlanması uygun görüldü.
Bu kapsamda, illerin alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve norm kadro durumunu da dikkate alarak, başvuruda bulunacak sözleşmeli öğretmen çiftlerin aile birliği mazeretine bağlı olarak birleştirilmelerine yönelik çalışmalar yapılacak
İl emrine atanan ve eşleri başka ilde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar, 31 Ekim tarihi itibarıyla görev yaptıkları ilde 1 yıllık çalışma süresini doldurmaları şartıyla ve istemeleri halinde eşlerinin görev yaptığı ilde birleştirilmek istediklerine ilişkin dilekçelerini 25 Ekim'e kadar görev yaptıkları il milli eğitim müdürlüklerine verebilecek.
Öğretmenlerin dilekçeleri, 27 Ekim'e kadar bakanlığa gönderilecek.
- Milli Eğitim Bakanlığı
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