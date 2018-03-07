Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk oldu. Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, "Bizim derdimiz birilerini karalamak, kötülemek değil. Bugünkü iktidarın politikalarını esas itibariyle değerlendiriyorum. Genel gidişata baktığımızda Türkiye'nin uygulanan politikalardan dolayı iyi durumda olmadığını görüyorum. Bu ülke hepimizin, bu ülke birden bire yönetilemez hale geldiyse ihtidarda bulunan insanları uyarmaya ihtiyaç var." dedi.

"BİR DEĞİŞİKLİĞE GEREK VAR DİYORUZ"

Karamollaoğlu, "Bizim vicdanımız, kanaatlerimiz ve bunun nasıl çözüleceği konusundaki teklifimiz pazarlık değil. Ekonomide gelmişiz duvara toslamışız bitmiş, nesini pazarlık edeceğiz? Arkadaşlarımız bizim söylediklerimizi dinlemiyorlar. En çok dinlemesi gereken onlar. Sanki iktidara yeni gelinmiş, yanlışıkların farkına varılmamış, şimdi varılıyor... O zaman biz de burada bir değişikliğe gerek var diyoruz" ifadesini kullandı.

"SATTILAR AMA YERİNE YENİSİNİ KOYMADILAR"

Karamollaoğlu, "Bugün içine süründüğümüz durumu 28 Şubat'ın bir neticesi olarak görüyoruz. Türkiye'de yollar yaptılar, havalanları her tarafa yapıldı, köprüler, tüneller yapıldı. Dışarıdan bakıldığında ülke için yatırımlar olarak görünüyor. Bunlar ne pahasına yapıldı diye sorulduğunda bakıyoruz ki Türkiye'de devletin elinde bulunan şeyler satılmış, ortadan kaldırılmış. Yatırımlardan kazandıkları paralar ile alt yapı hizmetlerini geliştiriyorlar şimdi. Sanayide para kazanacak, ülkeyi güçlendirecek yatırımlara önem verin, oradan kazandığınız paralar ile de hizmet yatırımlarınızı yapın. Müsbet görünen adımlar var. Müsbet göründdüğü halde bize pahalıya mal olanlar da var. Devlet şirketleri iyi yönetemez. Şirketlerin başına kendi yandaşlarını koyar ve zarar eder. Güya sattılar ama yerine yenisini koyamadılar. 68 milyar dolarlık özelleştirme olmuş. Bunlar gitti ama yerine yenisi koyulmadı. Hiç mi iyi iş yapmadılar, başörtü mağdurlarının bu mağduriyetini giderdiler. Biz ilkeler üzerinde durmalıyız. İlkelerde taviz olmaz. Adaletin pazarlığı olmaz." şeklinde konuştu.

"YANLIŞ ADIMLARDAN VAZGEÇİLMEZSE HİÇBİR ŞEYE RAZI OLMAYIZ"

"Bugüne kadar atılan yanlış adımların tamamından vazgeçilmediği sürece biz hiçbir şeye razı olmayız" diyen Karamollaoğlu, "Ekonomi politikalarını sil baştan yapmaları gerek. Şehircilik mahvoldu, 'İstanbul'a ihanet ettik' dedi. Akıllı tahtalar, imtihan şekli eğitim bu değil ki. Devlet keyfi yönetilemez. Buralarda bir rant devşirmesi görünüyor." ifadesini kullandı.

"O ADAM BEN DEĞİLİM"

Karamollaoğlu, Sivas olaylarına ilişkin, "Sivas olaylarının yaşandığı yıl Türkiye'nin en karanlık yılları. Elimde delil yok ama uzaktan planlandığı kanatini taşıyorum. O gün askerin yemin töreni var ama askerler izinliler. Bir de bu gariplik var. Bana doğrudan doğruya emniyet müdürünün gelip gençler toplanmış slogan atıyorlar dediği zaman, valiye söyleyin dedim. Benim müdahalem kalabalığı dağıttı. Merkezde toplandı, polis müdahale edemedi. Emniyet müdürü gelince yine konuştum ama bunlara engel olamadım. Bir fotoğraf çekiyorlar, altına da Temel Karamollaoğlu diye yazıyorlar. O adam ben değilim. Burada bir suçlamaya gidildi. Benimle ilgili bir dava açılmadı. Geldiler ifadelerimiz alındı. Böyle bir hadisenin benim belediye başkanlığım sırasında meydana gelmesi üzücü. Herkez şundan emin olmalı ki benim gücüm nispetinde ne istendiyse hepsinin arkasından gittim. Kasıtlı olarak iftira kampanyası başlatıldı ve tuttu." dedi.

"DEVLET YÖNETİMİ KARİZMA İLE OLMUYOR"

Temel Karamollaoğlu, "Erbakan Hoca, (AK Parti iktidarı) Milleti büyülediniz diyordu tarif olarak. Tayyip Beyin kendisini şahsen dinamikliği, vücut dili karizması insanları etkiliyor. Ama devlet yönetimi karizma ile olmuyor ki. Benim üzerinde durduğum konular hep somut konular. Bugün maalesef Türkiye'de hukuka güven kalmadı. Özellikle 15 Temmuz hadiseleri bunu pekiştirdi" dedi.

Temel Karamollaoğlui OHAL'e ilişkin, "OHAL 3 aylık olarak uzatılır. 3. OHAL uzatmasına gelince orada sorun başlıyor. 6 ayda bunu çözemiyorsanız bunu çözeceğinizin teminatı yok. 3. uzatma nitelikli çoğunlukla olmalı. OHAL olağanhal haline gelirse... OHAL halkın günlük yaşantısını ekiliyor. Görevden uzaklaştırılıyorlar haklarındaki iddiaları bilmiyorlar. İnsanlar görevlerinden alınıyor.12 Eylül'de herşeye rağmen hukuk vardı" ifadesini kullandı.

"KÖKLÜ OLARAK ÇÖZÜLMESİ LAZIM"

Karamollaoğlu, Alevi vatandaşlara ilişkin, "Türkiye'de ayrımcılığa uğramış 2 kesim var. Aleviler ve Kürtler. Bu problemlerin çözülmesi kanaatindeyiz. Alevilerden dostlarım var ben bu problemi bizim çözeceğimizi düşünüyorum. Bunun köklü olarak çözülmesi lazım. Barış sürecinde bir şeylerin adımı atıldı ama devlet yetersiz kaldı. Biz ayrılık istemiyoruz, bölünmenin karşısındayız. Hükümet adım atmaya çalıştı ama bir boşuk bıraktığı için bu tür problemlerle karşı karşıya kalındı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler, eğer kendilerine başka bir yol veya yol arkadaşı seçiyorlarsa onlara da ‘Güle güle’ demekten başka elimizden bir şey gelmez." sözlerine ilişkin Karamollaoğlu, "Bizim de bu mesafelere yaklaşımımızda belirlediğimiz bir metot var. Siyaset uslubunu kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı olması gerektiğini düşünüyoruz. Meclis yürütmeyi denetleyebilecek bir mekanizma olmalı. Kuvvetler ayrılığı içinde adaletin ayrı bir özelliği var. Adaletin tarafı olmaz. Adalet tam manasıyla sağlanmalı. İktidarı bir nimet vesilesi görüp yolsuzluğa, israfa yönelenler olabilir. Yolsuzluk ve israf ile mücadele edilmeli. Bizim yatırıma ghidecek paramız yok. Sürekli biz açık veriyoruz. Havuz sistemi, getirdiler. Havuza girecek para kalmamış havuz sistemi kuruyorsunzu. Ekonomiyi israf üzerine oturtursanız problemleri çozemezsiniz. Geleceğimizi ipotek altına alıyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BBP de desteklediğini ilan etti. Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler kendilerine başka bir yol arkadaşı seçiyorsa onlara da güle güle demekten başka bir şey elimizden gelmez"

"NE KİNİM NE DE NEFRETİM VAR"

Karamollaoğlu, "Hala yüksek binalar yapıyoruz. Cumhurbaşknaı kendisi söyledi 'İstanbul'u mahvediyoruz' diye. 30 milyonluk İstanbul yapmak Türkiye'yi kalkındırmak değil. Bu problemleri çözmeden Türkiye ayağa kalkmaz. Üzüldüğüm nokta Tayyip Beye ne kinim ne nefretim var, arkadaşlığı da iyi olan biri. İşi ehline vermedikten sonra... Türkiye'nin problemi işin ehline verilmemesinden kaynaklanıyor. Israrla ilkeler, projeler üzerinde durmak geerktiğini söylüyoruz. Bu bir ekip işidir. Kendisi ile yeri geldiğinde mücadele edecek adamlara görev verecek. Tayyip Beyle beraber olan insanlardan etrafında kimse kalmadı." diye konuştu.

"KENDİSİNİN İSTEKLİ OLMASI GEREK, ŞUAN DA SESSİZ"

Abdullah Gül'ün SP'de cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına ilişkin Karamollaoğlu, " Abdullah bey ile gürüştük. Bizim belirleyeceğimiz isimler arasıdna kendi teşkilatımız içirsinde bir yoklama ihtiyacı duyuyoruz. İkinci kademede ise önde çıkan isim ile toplumun içinde kamuoyu araştırması yapacağız. Bunun arkasından biz belirleyeceğiz. Şimdiden karar vermek doğru değil. Aday adaylığı yoklamasını gündemimize oturtmadık. Abdullah beyin ismi de olabilir. Abdullah beyin kendisinin istekli olması gerek. Şuan da sessiz. Abdullah bey kesindir olacak diye bir şey yok" dedi.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Karamollaoğlu, CHP ve İYİ Parti ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Tüm siyasi partiler ile temas halindeyiz. Bizim için ilkeler üzerinde durmak daha mantıklı olur dedik. Cumhurbaşkanlığına bir kişi seçilecek, burada ittifak ne kadar etkili olur bilemiyoruz. Taban seçecek bunu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tabanın sesine kulak verme zorunluluğu var. Tabanda AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'dan yana tavır alma ihtimali görünmüyor. Türkiye'de uzlaştırıcı çok farklı kesimlere ait olan zümreleri bir araya getirici bir siyasi parti olarak ben Saadet Partimizi görüyorum. Milletvekili seçimine gelince o günkü zamanda bir dirsek teması kurulabilir. bir takım adımlar atılabilir. Ön yargılı değilir, görüşmeye açığız, görüşüyoruz da zaten." diye konuştu.

"ABDULLAH GÜL İLE ÇOK DETAYLI KONUŞMADIK"

Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile yaptıkları görüşmenin içeriğine ilişkin, "Şuanda bizim söylediğimiz konuları çok detaylı oturup konuşmadık. Babasının vefatında cenazeye katıldık, onun ardından tekrar bir görüşmemiz oldu. İçinde bulunduğumuz sıkıntılar ve bunların giderilmesi için bir takım çalışmalar yapılması gerek. İttifak ve adaylık şuan bizim ajandamızda yok, bunu çok net söyledik. Erkenden ortaya çıkıp luzumsuz tartışmalara girmeyi de doğru bulmadım" didye konuştu.

Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ciddi değişikliklerin olmasını biz her zaman söyledik. Biz bugünkü gidişatın yanlış politikalardan kaynaklandığını söyledik ve bu politikaların değişmeden bir araya gelmemizin de memleketin hayrına fazla bir şey oluşturmayacaktır."

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