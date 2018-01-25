Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin uyum yasaları konusundaki görüşlerini anlatmak üzere Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.
Burada yaptığı konuşmada Türkiye'de birçok olayın aynı anda yaşandığını, şuan da ise Türkiye'nin gündeminde Afrin'in ön planda olduğunu belirten Karamollaoğlu, 16 Nisan 2017 halk oylaması ile anayasa değişikliği yapıldığını anımsatarak, bu değişiklik ile ilgili uyum yasalarının halen Meclise gelmediğini bildirdi.
AA'nın aktardığına göre, uyum yasaları ve seçimler ile ilgili "Adil Seçim Adil Sistem" adında kitapçık hazırladıklarına değinen Karamollaoğlu, kitapçıkta seçimlerle ve Meclis'in işleyişiyle ilgili bazı hususların ele alındığını, konuyla ilgili DSP Genel Başkanı Aksakal'ın görüşünü de almak istediklerini söyledi.
Karamollaoğlu, bazı kesimlerce seçimlerin bu yıl yapılacağının gündemde tutulduğunu, seçimlere bütün partilerin hazırlanmak mecburiyetinde olduğunu ifade etti. Karamollaoğlu, ancak seçimlere giderken hukukun üstünlüğünün en önemli mesele olduğunu, bu sebeple adaletin gözetilmesi için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.
Temel Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"Çok açık ve net referandumda deniliyor ki 6 ay içinde uyum yasaları çıkarılır. Hükümet bunu hiç dikkate almıyor. Bu yasa, hükümeti bağlamıyor. Cumhurbaşkanlığını da bağlamıyor. Son zamanlarda alınan mahkeme kararlarına, yüksek mahkeme kararına, Anayasa Mahkemesi kararlarına itibarsızlık da bizi ister istemez endişeye sevk ediyor. Başka yerde yapılan hatalar geçicidir. Hukuk ihlallerinin telafisi bazen imkansız hale gelir. Burada baş sorumlu hükümet olur. Herkesten önce hükümetlerin anayasanın emirlerini, hukukun mecbur kıldığı hususları yerine getirmeleri gerekir."
"İTİRAZLARIMIZI YAPTIK"
DSP Genel Başkanı Aksakal da ülkede terörle mücadele sürecinin yaşandığını, Türkiye'nin bu konuda tecrübeli olduğunu vurguladı.
Uyum yasaları konusuna da değinen Aksakal, 16 Nisan 2017 referandumundan sonra ortaya çıkan uyum yasalarına yönelik anayasa hükmünün üzerinden 10 ay geçmesine rağmen, daha gündeme dahi alınmadığını söyledi.
Önder Aksakal, "YSK yetki gereği, seçimlere katılma yeterliliği olan partilerin açıklanması hadisesinde Demokratik Sol Parti'yi listeye almadı. Gerekçe olarak kanunda hiçbir şekilde yer almayan hükümleri mazeret gösterip bu sonucu yarattılar. İtirazlarımızı yaptık." ifadesini kullandı.
Hangi partilerin kurulu olduğuna, hangi partilerin seçimlere katılma yeterliliği olduğuna, karar verebilen ve belirleyebilen öncelikli mekanizmanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı olduğunu belirten Aksakal, "8 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeterli sayıda teşkilatın kurulu olduğu ve seçime girebilir pozisyonda olduğumuzu içeren resmi yazımız elimizde olmasına rağmen, YSK tam bir keyfiyet içerisinde, tam bir ben yaptım oldu mantığı içerisinde bir karara imza atmıştır." diye konuştu.
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